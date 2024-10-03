У цій прекрасній країні є не лише море. Але про все це – по черзі. Скільки коштує відвідати Болгарію і чим там зайнятися у жовтні, читайте у матеріалі Закордон 24.

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Національна валюта Болгарії У Болгарії офіційна валюта – BGN (леви). На момент написання статті за офіційним курсом 1 болгарський лев дорівнює 23,43 гривні.

Чи варто їхати на море в Болгарію в жовтні й скільки це коштує

У жовтні температура на морських курортах Болгарії вдень становить від 11 градусів до 24 градусів тепла. Ночі, звичайно, зараз відчутно холодніші – від 6 до 8 градусів.

Однак море все ще тепле, температура води може доходити до 20 градусів тепла. Найкраще, звичайно, їхати на південь країни – там в цей сезон тепліше та менше опадів. До прикладу, в Созополь, Синеморець тощо.



У жовтні в Созополі оксамитовий сезон / Pexels

Ціни на тури з доїздом з України зараз значно нижчі, ніж влітку – найбюджетніші варіанти "все включено" на двох за 5 ночей коштують від 28 тисяч гривень.

5-зіркові готелі за більшу кількість ночей вартують трохи дорожче – "гарячі тури" можна вихопити й за 30 тисяч гривень, однак на пізніші дати доведеться заплатити більше – від 40 до 60 тисяч гривень.

А для тих, хто не любить тури й хоче орендувати житло самостійно, є безліч варіантів.

Зокрема ліжко у хостелі можна знайти за 14 BGN (328 гривень) за ніч. А за двомісний номер доведеться віддати від 40 BGN (937 гривень).

Оренда квартири чи апартаментів обійдеться дорожче – від 68,61 BGN (від 1 600 гривень) на добу.

Харчування в закладах та ціни на продукти

У Болгарії великий вибір закладів на будь-який гаманець. Чашка капучино у закладах коштує від 2 BGN (від 46 гривень).

Загалом середньостатистичний сніданок у звичайному кафе обійдеться в 6 BGN (140 гривень), ситний обід – від 10 BGN (200 гривень), а вечеря – від 15 BGN (понад 300 гривень).

Звичайно, все залежить від страви та рівня закладу. Вечеря у вишуканих ресторанах чи тематичних закладах обійдеться дорожче, від 22 BGN (понад 500 гривень).

Також можна готувати собі страви самостійно, оскільки ціни на продукти у супермаркетах доволі доступні. До прикладу, хліб обійдеться менш ніж в 1 BGN, кілограм картоплі також, а кілограм курятини – в 7 BGN (164 гривні).

Громадський транспорт

Вартість поїздки у громадському транспорті становить 1,33 BGN. А щодо таксі, то середня вартість поїздки в межах міста – 8,94 BGN (близько 200 гривень).

Є ще варіант з орендою автомобіля – така розкіш вартуватиме 23,81 BGN (понад 500 гривень) на добу.

Доступні розваги

Болгарія пропонує безліч цікавих екскурсій. Найпопулярніші – це поїздки в історичні містечка, такі як Созополь, Бургас та Пловдів. В середньому вартість таких екскурсій для дорослої людини становить близько 90 – 100 BGN, тобто від двох тисяч гривень.

Однак є й бюджетніші варіанти, оскільки все залежить від вашого місця проживання та тривалості поїздки. Також фактично всі екскурсії мають знижку для дітей.



Пловдивський античний театр / Pexels

Також осінь – ідеальна пора для того, щоб відвідати болгарські заповідники, такі як Ботанічний сад Балчика.

Крім цього, у Болгарії є близько 250 гідротермальних джерел та артезіанських свердловин. Саме тому серед туристів дуже популярні й оздоровчі тури. Найпопулярнішим із них є бальнеологічний курорт Поморіє, який спеціалізується на грязьовому лікуванні.

Чим ще можна зайнятися у Болгарії в жовтні:

Спробувати кінний спорт;

Здійснити велосипедну прогулянку;

Піднятися в гори;

Сходити на колесо огляду в місцевому луна-парку:

Піти на шопінг;

Відвідати виставки, музеї та театри.

Як дістатися до Болгарії автобусом та машиною

З України до Болгарії можна дістатися звичайним рейсовим автобусом. Такі рейси пропонують не лише з Києва, а й з інших обласних центрів України.

Вартість залежить від того, звідки ви виїжджаєте, умов поїздки та кількості пересадок. Для розуміння – зі Львова до Софії, столиці Болгарії, квитки на автобус коштують від 4 тисяч гривень, якщо бронювати їх завчасно. З Чернівців – від 3 тисяч гривень, а від Одеси вже дешевше – від 2 тисяч гривень.

Як доїхати до Болгарії машиною Потрапити в Болгарію з України на авто найзручніше або виїжджаючи з Одеси за маршрутом Молдова – Румунія – Болгарія, або з Чернівців за маршрутом Румунія – Болгарія.

Болгарія на карті:

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