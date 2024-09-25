У Національному парку забили на сполох. Там заявили, що басейн "Морнінг Глорі" змінив колір. Причиною стало масштабне забруднення, яке спричинили туристи.

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Як туристи знищили басейн

Представники парку заявили, що упродовж багатьох років туристи кидали у басейн всякий мотлох. Мовиться не лише про монетки, але й – різноманітне сміття.

Ми знайшли тонни, можливо, тисячі монет. Головна дорога парку проходила прямо повз басейн, тому деякі металеві деталі, схожі на автомобільні, були кинуті на дно водойми,

– розповів місцевий єгер.



Басейн повністю змінив вигляд / Скриншот з відео

Експерти зауважують, що зазвичай вода у природних басейнах – яскраво-блакитний колір. Тим часом "Морнінг Глорі" наразі – зелено-жовтий. Причиною стало охолодження температури. У результаті туристи просто заблокували канали.

Що робити далі з "Морнінг Глорі" – наразі не знають. Вочевидь, басейн намагатимуться якось очистити. Залишається сподіватися, що вийде.