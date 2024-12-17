Тож вже цього тижня українці отримають додатковий пункт перетину кордону з сусідньою країною. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає 24 Канал.

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Запускають пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховичі"

Рішення про запуск пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" затвердили відповідною угодою між урядами України та Польщі.

У своїй заяві Шмигаль підтвердив, що пункт буде працювати як для пасажирського, так і для вантажного транспорту. Але зазначив, що пішохідний доступ буде відкрито після завершення будівництва необхідної інфраструктури.

20 грудня, запрацює автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Нижанковичі – Мальховичі",

– йдеться у повідомленні.

Український прем'єр акцентував, що відкриття нового пункту пропуску зменшить навантаження на вже чинні. Також це розширює можливості українського експорту.