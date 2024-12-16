Тепер він курсуватиме щоденно. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю, новий поїзд Transcarpathia №9/10, покликаний розвантажити найбільш популярні міжнародні маршрути, зокрема варшавський.

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Потяг "Київ – Будапешт" здійснив перший рейс

Укрзалізниця оголосила, що новий потяг долатиме відстань у 1 170 кілометрів, роблячи зупинки у кількох ключових пунктах, включаючи:

Львів,

Славськ,

Мукачево,

Чоп,

Захонь,

Ньїредьгазі,

Дебрецен,

Сольнок.



Укрзалізниця запустила ще один потяг закордон / Фото Суспільне Київ

Лише за перші два дні з початку продажу квитків на новий потяг було придбано майже 2 000 квитків. Історично склалося так, що пікові періоди попиту збігаються з різдвяними та новорічними вихідними.

Цей поїзд вже має особливу історію через тривалість і складність роботи по його запуску. Але спільні дипломатичні зусилля двох міністерств і залізниць допомогли віднайти рішення – і в результаті поїзд №9/10 Київ – Будапешт став останнім у розробці розкладу руху угорських залізниць,

– прокоментував віцепрем'єр-міністр України Олексій Кулеба.

Він також додав, що це ще один крок до інтеграції України в Європейський Союз.



Потяг Київ – Будапешт курсуватиме щоденно / Фото Укрзалізниці

Переваги нового напрямку

Цей поїзд має можливість зручної пересадки на авіарейси одного з найбільших аеропортів регіону, а також на поїзди до Відня, Зальцбурга, Інсбрука, Мюнхена, Цюриха та інших європейських міст.

Серед його плюсів – на відміну від RIC-вагонів, що курсують до Варшави та Відня, цей поїзд складений зі звичних купейних вагонів та вагонів люкс, зручних і комфортних для далеких подорожей.

Вартість квитка у купейному вагоні – 2 800 гривень. Квитки можна придбати у застосунку та на сайті Укрзалізниці.



Вагон люкс у потязі Київ – Будапешт "Закарпаття" / Фото Укрзалізниці

Рейс №9/10 має фірмову назву "Закарпаття" та вирушає з вокзалу станції Київ – Пасажирський під звуки "Угорської рапсодії №2" Ференца Ліста, а з вокзалу Будапешт – Келеті — під легендарну мелодію "Києве мій".