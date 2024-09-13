Скільки українці внесли до бюджету Чехії

Упродовж першого півріччя 2024 року біженці заплатили Чехії приблизно 175 мільйонів євро. Це – фактично вдвічі більше, аніж країна витратила на підтримку українців. Варто зауважити, що відповідні дані оприлюднила саме чеська сторона – Міністерство праці і соціальних питань країни.

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Міністр Маріан Юречка наголосив, що українці для Чехії – не тягар, а вигода.

Важливо, що біженці з України вже давно вносять до нашого бюджету набагато більше, ніж ми витрачаємо на допомогу їхнім співвітчизникам. Вони для нас вигода, не тягар,

– мовиться у повідомленні.

Варто зауважити, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Чехія активно підтримує Україну. Притулок на території держави знайшли сотні тисяч українців. Вони успішно інтегруються у життя Чехії. Зокрема, знаходять роботу та відкривають свої бізнеси. До слова, українські товари та послуги вже давно стали знаками якості у світі.

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