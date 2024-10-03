Лише п'ята частина планують повернутися в Україну після закінчення війни. Про це повідомляє ceskenoviny.cz.

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Більшість українців планують залишитися в Чехії

Згідно з повідомленням Міністерства внутрішніх справ Чехії, 320 304 українці зареєструвалися для продовження тимчасового захисту в Чехії, причому три п'ятих з них – жінки.

Опитування, проведене Центром дослідження громадської думки Інституту соціології Чеської академії наук, вказує на те, що лише близько 20% зареєстрованих мають намір повернутися в Україну назавжди після завершення конфлікту.

Українці з тимчасовим захистом про свої наміри щодо повернення в Україну відповіли так:

однозначно хочуть залишитися у Чехії – 28%;

"скоріше так" щодо намірів залишитися у Чехії після війни – 38%;

однозначно хочуть повернутися на Батьківщину – 12%;

не визначилися або не захотіли відповідати – 10%.

Більше охочих залишитися у Чехії серед молоді до 35 років, тих хто працює, веде бізнес чи навчається у цій країні. Також серед тих, хто краще володіє чеською мовою і не проживає у тимчасовому житлі.

Як в українців з працевлаштуванням у Чехії?

У порівнянні з 2023 роком економічна активність українських біженців значно покращилася. Відсоток працевлаштованих осіб зріс з 53% до 61%, а частка підприємців серед цієї групи зросла з 3% до 4,6%. Значні 86% біженців працюють на умовах повної зайнятості, і лише 3% – на умовах неповного робочого дня.

Згідно з останніми статистичними даними, 13,5% біженців наразі є безробітними, а ще 7% не беруть участі в робочій силі через декретну відпустку або відпустку по догляду за дитиною. Значна кількість також отримує пенсії, а ще 7% займаються навчанням у середніх школах або університетах.

Понад дві третини респондентів у Чеській Республіці повідомили, що вони ніколи не зверталися по гуманітарну допомогу. Лише 20% опитаних зазначили, що вони є отримувачами такої допомоги. Люди у віці 56 років і старше найчастіше отримують гуманітарну допомогу.