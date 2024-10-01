Тож у Німеччині все більше українських біженців влаштовуються на роботу. Кількість працевлаштованих назвав міністр праці країни Губертус Гайль, пише DW.

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Скільки українців знайшли роботу у Німеччині?

У нещодавньому звіті, опублікованому Міністерством праці Німеччини, було виявлено, що, попри триваючі економічні виклики, 266 000 українців забезпечили собі роботу в липні 2024 року. З них 213 000 осіб сплачували внески на соціальне страхування, а 53 000 працювали на умовах неповного робочого дня. Ці цифри становлять приблизно 38% усіх біженців працездатного віку, які наразі перебувають у країні.

У вересні 2024 року 8,5 тисяч громадян України працевлаштувалися на первинному ринку праці, пройшли навчання чи отримали статус самозайнятих. Це більш ніж удвічі більше, ніж у вересні 2023 року,

– зазначив міністр праці.

Ще на початку 2024 року лише приблизно 20% українських біженців мали роботу, згідно з даними, опублікованими Федеральним агентством зайнятості.

Зауважимо, Німеччина стала провідною країною ЄС у наданні тимчасового захисту українським біженцям, прийнявши понад 1,1 мільйона осіб. З них приблизно 700 000 осіб працездатного віку.

Які є перешкоди для працевлаштування?

У своїй заяві Андреа Налес, голова Федерального агентства зайнятості, підкреслила позитивні тенденції в урядовій ініціативі щодо працевлаштування громадян України. Попри ці обнадійливі події, вона визнала, що існує кілька поточних викликів:

тривалий бюрократичний процес визнання українських професійних кваліфікацій у Німеччині;

недостатній рівень володіння німецькою мовою.

Наразі запускаються програми, покликані допомогти українцям інтегруватися на ринку праці. Одна з помітних ініціатив включає можливості вивчення мови, які починаються після працевлаштування.