Біля пляжу міста Паттайя з'явилося багато аурелій вухатих, яких ще називають місячними медузами, повідомляє видання The Star.

Дивіться також На туристів чекає хаос: Іспанія запроваджує нові правила у готелях – що цього разу

На якому пляжі найбільше отруйних медуз

Наразі найбільше місячних медуз поблизу пляжу Донгтан. Так, отрута місячних медуз не загрожує життю людини, однак сильне подразнення шкірки та біль – не надто приємні "бонуси" під час відпочинку. Тому рятувальники закликають мандрівників з особливою обережністю ставитися до контакту з цими морськими істотами.

Наразі місцева влада розмістила рятувальників вздовж пляжу Паттайя, щоб вони попереджали туристів про потенційну небезпеку.

Аурелія вухата Це один із найпоширеніших у світі видів жалких медуз. Її середній розмір сягає від 25 до 40 сантиметрів у діаметрі. Ці медузи мешкають у помірних зонах Атлантичного океану та його морів, також їх можна зустріти у водах України.



Як виглядає аурелія вухата на пляжі / фото з Вікіпедії

Ефект отрути, яка міститься в клітинах аурелії вухатої, подібний на опік від кропиви. Тож якщо ця медуза "вжалить", то людина відчуватиме пекучий біль приблизно пів години, а на шкірі з'явиться висипання.

Водночас експерти зауважили, що наприкінці сезоні дощів збільшення кількості цих медуз – нормальне явище.

Живете за кордоном й збираєтеся на море з українським туроператором? Оплатіть мандрівку, скориставшись додатком для грошових переказів TransferGo. Вигідно, зрозуміло й майже зі швидкістю світла.