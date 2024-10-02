Виставка під назвою "Сила нескорених" відкрилась 1-го жовтня. Подію проводить українсько-чеська організація "Празький майдан".

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Що можна побачити на виставці

Організатори виставки запрошують українців в Празі та небайдужих пражан подивитися військові артефакти з поля бою, колекцію прапорів і шевронів та речі з підписами бійців ЗСУ.

Також на виставці можна побачити уламок ракети, яка була випущена по острову Зміїний з крейсера "Москва", а ще трофеї, які ЗСУ здобули після деокупації Харківської області.



У Празі відбувається виставка військових артефактів з України / "Празький майдан"

Деякі з артефактів можна придбати собі під час благодійного аукціону. Усі зібрані кошти підуть на підтримку Збройних Сил України.

Організатори зазначили, що експонати привезли волонтери "Празького майдану" безпосередньо з фронту.

Де відбудеться виставка

Графік роботи виставки: До 5 жовтня. З середи по п'ятницю – від 10:00 до 19:00, у суботу – з 10:00 до 17:00.

Адреса: Taborská 500/30, Український центр Nusle.

Вхід: добровільний донат на ЗСУ.

Показуємо місце проведення виставки на карті: