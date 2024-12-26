​​Передусім для того, щоб поїхати у Лондон, українцю потрібно отримати візу або дозвіл на в'їзд у Велику Британію. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Велика Британія продовжить візи для українців: нові умови та терміни

Як поїхати у Лондон з України

Українці, які їдуть у Британію, повинні оформити одну з будь-яких доступних віз, залежно від мети поїздки. Якщо ви вирушаєте у подорож, потрібно відкривати саме туристичну візу.

Довідка. Перевірити, який тип візи вам необхідний, можна за посиланням.

Українці, які втікають від війни, мають змогу скористатися спонсорською програмою Homes for Ukraine. Завдяки цій схемі ви та ваша сім'я 6 місяців буде під опікою спонсорів-добровольців.

Якщо вашу заявку приймуть, то ви зможете жити, працювати та навчатися у Британії, а також мати доступ до державних коштів.

Отже, після розгляду заявки вам повинні видати або візу, або офіційний письмовий дозвіл. На його підставі вас допустять на літак або інший вид транспорту для подорожі до Великої Британії.

Як доїхати до Лондона з України Найшвидший спосіб – долетіти до аеропорту "Хітроу" будь-яким рейсом з іншої країни Європи, адже наразі повітряний простір над Україною закритий. До прикладу, можна сісти на літак у Польщі. А з аеропорту "Хітроу" до центру Лондона регулярно ходять поїзди.



Також до Лондона з України можна дістатися автобусами або потягами з пересадками, проте це буде дуже довга та складна поїздка. До прикладу, квиток на маршрут Київ – Лондон передбачає щонайменше 3 пересадки.



З "Хітроу" до Лондона регулярно ходять поїзди / Unsplash

Коли ви прибудете у Велику Британію, вам слід пред'явити візу чи письмовий дозвіл й паспорт співробітнику прикордонної служби.

Якщо ви пересуваєтеся за допомогою власного автомобіля, або ж перевозите готівкою понад 10 000 фунтів стерлінгів, то це необхідно декларувати. Те саме стосується речей, ввезення яких заборонено або обмежено (наприклад, контрольовані препарати або зброя).

Якщо вам не потрібно нічого декларувати, то просто скористайтеся зеленим коридором "Nothing to declare".

Зауважимо, що якщо ви подорожуєте у Велику Британію з улюбленцем, то вам потрібні додаткові документи на тварину.