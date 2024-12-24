Святвечір у Польщі називається Вігілія (Wigilia). Це слово запозичене з латинської мови та означає "частування". У деяких регіонах іноді кажуть "вілія", однак цей варіант трапляється значно рідше. Про це пише 24 Канал.

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Як проходить Вігілія у Польщі

Як і в Україні, традиційно за стіл сідають з появою на небі першої зірки. Спершу поляки розламують облатку – білу і тонку вафлю, яку раніше називали "серпанком" (пол. Mgiełkа).

Цей традиційний різдвяний хлібець, який випікають з прісного тіста у спеціальній залізній формі. Її ділять між усіма присутніми за столом.



Облатка – різдвяна страва Польщі / Вікіпедія

До слова, іноді у східній Польщі Святий вечір називають Кутія (пол. Kutia) – на честь головної страви.

Так, у деяких районах Польщі також готують кутю, а особливо часто її можна зустріти на столах у Любліні або в Білостоці.

Загалом різдвяний стіл у Польщі дуже схожий на український. Зокрема поляки також полюбляють готувати борщ з вушками, вареники, оселедець та грибний суп.