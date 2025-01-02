Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Indian Express. Для створення видовищної вистави було залучено 6 000 дронів.

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Як відсвяткували Новий рік у Абу-Дабі

Абу-Дабі грандіозно відсвяткував Новий рік. На Фестивалі шейха Заїда в Аль-Ватбі організували найбільший рекордний феєрверк і 50-хвилинне шоу із 6 000 дронів, які понад 20 хвилин створювали в небі справжні шедеври.

До святкових заходів також приєдналися інші знакові локації міста, включно з острівом Яс і Корніш, які подарували глядачам видовищні піротехнічні шоу.

Святкування Нового року в Абу-Дабі: дивіться відео

Подія, яка швидко стала вірусною в соцмережах, підкреслила прагнення Абу-Дабі перевершити минулі досягнення. У 2023 році Фестиваль шейха Заїда вже встановив три рекорди Гіннеса завдяки 40-хвилинному феєрверку. Тоді фестиваль також створив найбільший у світі повітряний логотип за допомогою понад 5000 дронів.

Цьогорічне шоу викликало не лише захоплення, а й критику. Деякі користувачі соцмереж висловили невдоволення масштабами заходу.

Як критикували святкування Нового року в Абу-Дабі у соцмережах:

"Скажу лише, що хвалитися нема чим. Вони лише забруднюють довкілля! Ну, з Новим роком, до речі";

"Люди тут хворітимуть на респіраторні захворювання у 2025 році. А чи взагалі вони виживуть?";

"50 хвилин забруднення та вбивства стількох птахів – і це світовий рекорд".

Відомо, що цьогоріч на острові Яс організували дві вистави – о 21:00 та опівночі, які було видно з таких точок, як острів Самалія, набережна Яс-Бей, пляж Яс і Яс-Марина.

Тим часом набережна Абу-Дабі додала до святкової атмосфери своїм видовищним шоу, найкраще видимим із таких локацій, як пляж Корніш, фестиваль MOTN та острів Лулу, повідомляє The Khaleej Times.