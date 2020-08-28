Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу "Роттердам+" 28 серпня. У НАБУ таке рішення САП планують оскаржити.

Рішення оскаржуватимуть до Генпрокурора

Закриття справи "Роттердам+" суперечить засадам верховенства права. Оскаржуватимуть рішення до Генерального прокурора та виконувача обов'язків керівника САП. Про це мовиться у заяві Національного антикорупційного бюро, опублікованій у фейсбуці.

Детально САП закрила справу Роттердам+, але не повністю

Розслідування цієї справи знаходилося на завершальній стадії, детективи зібрали всі необхідні та переконливі докази для скерування її до суду і доведення винуватості підозрюваних осіб. Про підозру повідомили 6 особам, внаслідок дій яких споживачам електроенергії завдано 18,87 мільярда гривень збитків, що підтверджено відповідною експертизою,

– мовиться у заяві НАБУ,

Прокурор САП ще недавно обговорював подальші кроки

У НАБУ кажуть, що прокурор САП за весь час розслідування жодного разу не витребував матеріали провадження для вивчення. Ба більше, начебто два дні тому він на нараді обговорював подальші кроки у справі. З незрозумілих для співробітників Антикорупційного бюро причин, прокурор закрив справу через відсутність доказів.

Ми переконані, що вирішення долі цього провадження поза межами судового процесу не відповідатиме законним інтересам громадянського суспільства і держави,

– кажуть у НАБУ.

Що відомо про закриття справи "Роттердам+"

САП закрила справу, що стосується "Роттердам+" 28 серпня. Відповідну постанову вніс прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко.Причиною закриття справи стала експертиза Служби безпеки України, яка встановила нібито відсутність збитків.

Прокурор додав, що частина справи не закрита. Вона стосується фінансових операцій з кредитними зобов'язаннями та цінними паперами групи компаній ДТЕК на міжнародному фінансовому ринку.

Зауважте! За останньою інформацією Центру протидії корупції, збитки переоцінили у 39 мільярдів гривень замість 19 мільярдів, як було на початку розслідування.

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