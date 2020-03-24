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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Закриття Києва на в'їзд і виїзд: що про це каже Кличко

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      Наразі немає передумов для надзвичайного стану у Києві, – Кличко / фото з фейсбуку

      Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що у разі погіршення епідеміологічної ситуації у Києві, заходи безпеки можуть розширити. Втім він переконаний, що наразі підстав і передумов дляя запровадження надзвичайного стану немає.

      Нині ситуація контрольована, але коли ситуація погіршиться, єдиним виходом буде розширити заходи безпеки, наголосив Віталій Кличко під час свого щоденного брифінгу.

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      Більш жорсткі обмеження – це обмеження пересування містом, закриття столиці на в'їзди і виїзди. Усе це можливо,
      – заявив мер Києва.

      За його словами, нині це залежить від самих мешканців столиці. Мовляв, якщо вони виконуватимуть правила карантину, то їх розширення сьогодні ще можна уникнути.

      Кличко підкреслив, що багато країн вже запровадили більш жорсткі обмеження. Серед них, наприклад, Болгарія чи Грузія, де кількість захворювань не більше, ніж в Україні.

      карантин, обмеження у Києві
      Обмеження на час карантину у Києві / інфографіка 24 каналу

      Надзвичайний стан в Україні: що означає закон і як жити в його умовах
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Києва Надзвичайний стан Віталій Кличко
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