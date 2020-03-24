Закриття Києва на в'їзд і виїзд: що про це каже Кличко

Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що у разі погіршення епідеміологічної ситуації у Києві, заходи безпеки можуть розширити. Втім він переконаний, що наразі підстав і передумов дляя запровадження надзвичайного стану немає.

Нині ситуація контрольована, але коли ситуація погіршиться, єдиним виходом буде розширити заходи безпеки, наголосив Віталій Кличко під час свого щоденного брифінгу.

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Більш жорсткі обмеження – це обмеження пересування містом, закриття столиці на в'їзди і виїзди. Усе це можливо,

– заявив мер Києва.

За його словами, нині це залежить від самих мешканців столиці. Мовляв, якщо вони виконуватимуть правила карантину, то їх розширення сьогодні ще можна уникнути.

Кличко підкреслив, що багато країн вже запровадили більш жорсткі обмеження. Серед них, наприклад, Болгарія чи Грузія, де кількість захворювань не більше, ніж в Україні.



Обмеження на час карантину у Києві / інфографіка 24 каналу