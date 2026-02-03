Росія пошкодила зал слави музею війни у підніжжі монумента "Батьківщина-мати"
- Російські обстріли пошкодили зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні під монументом "Батьківщина-мати", оцінюються збитки.
- Уряд України разом із міжнародними партнерами працює над відновленням і захистом культурних об'єктів через Український фонд культурної спадщини.
Російські обстріли пошкодили зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні під монументом "Батьківщина-мати". На місці працюють фахівці музею, технічні служби та поліція, які оцінюють збитки та обсяг відновлювальних робіт.
Про це повідомила міністр культури України Тетяна Бережна на своїй сторінці у фейсбуці.
Що відомо про пошкодження?
У підніжжі монумента "Батьківщина-мати" російські обстріли пошкодили зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні. Це пам'ятка науки і техніки місцевого значення, що символізує боротьбу українського народу проти агресії у 20 столітті.
На місці працюють фахівці музею, технічні служби та поліція, які оглядають територію, фіксують пошкодження та оцінюють обсяг відновлювальних робіт.
Пошкодження у залі слави музею війни / Фото з фейсбук- сторінки Тетяни Бережної
Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або зруйнувала понад 1 680 пам'яток культурної спадщини та тисячі об'єктів культурної інфраструктури.
Уряд України разом із міжнародними партнерами розбудовує Український фонд культурної спадщини для системного відновлення та захисту культурних об'єктів.
Ми відновимо зруйноване. Збережемо пам'ять і про злочини нацизму у 20 столітті, і про злочини Росії сьогодні. Музей продовжує роботу. Дякую Силам оборони України за захист країни, людей і культурної спадщини,
– написала Бережна.
Які культурні об'єкти зазнали пошкоджень від початку повномасштабного вторгнення?
20 червня 2022 року зазнав пошкоджень Музею футболу в Одесі. Саме приміщення не стало ціллю окупантів, тому тисячі експонатів вціліли. Від вибухової хвилі на стінах музею утворились тріщини, розбився пам'ятний світильник на честь матчу Барселона – Ювентус.
Пізно ввечері 5 листопада 2023 року окупанти обстріляли Одесу. Внаслідок ворожої атаки постраждав Одеський національний художній музей. У будівлі були пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло.
1 січня 2024 року Росія вкотре атакувала Львівщину, зруйнувавши музей-будинок, де загинув Роман Шухевич. Львів вирішив відбудувати музей Шухевича, провівши Всеукраїнський архітектурний конкурс. Проєкт відновлення музею передбачає збереження автентичних структур, формування меморіального скверу та інклюзивність.