Росія пошкодила зал слави музею війни у підніжжі монумента "Батьківщина-мати"

Російські обстріли пошкодили зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні під монументом "Батьківщина-мати". На місці працюють фахівці музею, технічні служби та поліція, які оцінюють збитки та обсяг відновлювальних робіт.

Про це повідомила міністр культури України Тетяна Бережна на своїй сторінці у фейсбуці.

Що відомо про пошкодження?

У підніжжі монумента "Батьківщина-мати" російські обстріли пошкодили зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні. Це пам'ятка науки і техніки місцевого значення, що символізує боротьбу українського народу проти агресії у 20 столітті.

На місці працюють фахівці музею, технічні служби та поліція, які оглядають територію, фіксують пошкодження та оцінюють обсяг відновлювальних робіт.

Пошкодження у залі слави музею війни / Фото з фейсбук- сторінки Тетяни Бережної

Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або зруйнувала понад 1 680 пам'яток культурної спадщини та тисячі об'єктів культурної інфраструктури.

Уряд України разом із міжнародними партнерами розбудовує Український фонд культурної спадщини для системного відновлення та захисту культурних об'єктів.

Ми відновимо зруйноване. Збережемо пам'ять і про злочини нацизму у 20 столітті, і про злочини Росії сьогодні. Музей продовжує роботу. Дякую Силам оборони України за захист країни, людей і культурної спадщини,

– написала Бережна.

Які культурні об'єкти зазнали пошкоджень від початку повномасштабного вторгнення?