Великий шанс на новий старт: UNBROKEN запустив "Залізний збір" на унікальні тренажери

Фонд "Спілка" відкрив "Залізний збір" на спортивні тренажери для реабілітації у центрі UNBROKEN. Він є частиною Першого медоб'єднання Львова, який передбачає понад 3 тисячі ліжко-місць і понад 6 тисяч працівників. Для подолання викликів війни був створений і реабілітаційний центр, там пацієнти отримують лікування, протезування, реабілітацію.

Про це в етері 24 Каналу розповів фізичний терапевт Павло Пясецький, підкресливши, що від початку повномасштабного вторгнення вдалося надати допомогу майже 26 тисячам людей, які постраждали внаслідок війни.

Збір на реабілітацію в UNBROKEN: що купують і чому це важливо

Пацієнти центру отримують допомогу різного профілю. Активно залучається іноземний досвід. Українські фахівці регулярно проходять навчання та стажування за кордоном, а провідні зарубіжні спеціалісти постійно приїжджають у Львів для обміну досвідом і практики.

Наша мета – щоб якісне лікування, протезування та реабілітація були доступні для українців тут, вдома, без потреби виїжджати за межі країни. Ми розвиваємо різноманітні напрямки відновлення, зокрема і творчі, але основою залишається фізична терапія. Саме тому у співпраці з благодійним фондом "Спілка" ми збираємо на силові тренажери, що мають реабілітаційне призначення,

– озвучив Пясецький.

Реабілітація після важких поранень – це тривалий процес, який, зі слів фізтерапевта, вимагає регулярних тренувань і щоденної роботи над тілом. Для повернення до повсякденного життя важливо покращити функціональний стан пацієнта та заново опанувати базові рухові навички: навчитися самостійно вставати, пересідати з ліжка на колісне крісло і навпаки, утримувати рівновагу, робити перші кроки на протезі, покращувати навички ходьби.

Тому завдяки оголошеному збору планується обладнати реабілітаційний зал тренажерами, які допоможуть повертати автономію пацієнта та збільшити силу його м'язів, яка вкрай необхідна для досягнення базових рухових навичок.

Збір БФ готував 3 місяці, аби зацікавити людей

Як розповіла засновниця БФ "Спілка" Олександра Явник, до відкриття такого збору для того, щоб запустити це як повноцінну кампанію, благодійники готувалися орієнтовно 3 місяці. Вона пояснила, що треба було добре продумати кампанію, бо зараз для того, щоб люди донатили, їм має бути цікаво. З її слів, сьогодні вже ніхто не скидає потрібні суми лише через ентузіазм.

Як ми зробили цікавим цей збір? Ми маємо конкретні ціни на абсолютно всі тренажери, тому люди можуть самостійно обрати, який тренажер вони покриють фінансово самі чи командою, бізнесом. Це можуть бути тренажери за 5 тисяч, може бути за 40 або 100. Тренажерів загалом 40. Після цього найбільш цікаве – буде змога приїхати до реабілітаційного центру, коли ми закупимо всі тренажери й побачити на свої очі, на що збирались гроші,

– пояснила Явник.

Засновниця БФ "Спілка" зазначила, що люди перед тим, як внести донат, мають змогу знайти табличку, де вказані ці тренажери, ознайомитись, на що саме вони потрібні та скільки вартують. Наприклад, якщо це тренажери для верхньої частини тіла, розписується детально, на що вони покликані. З її слів, збір триватиме протягом двох місяців. Явник висловила сподівання, що закрити його вдасться набагато раніше.

Окрім того, що ми доєднуємо просто людей, які відкривають допоміжні банки, ми також завжди за і дуже заохочуємо доєднуватися бізнеси. Вони можуть зробити це різними способами: від того, щоб задонатити якийсь відсоток від продукту, який бізнес надає, так і до того, щоб провести якийсь продукт. Наприклад, ви надаєте послуги у вигляді тренувань, то можете провести тренування, які будуть благодійними, і гроші з яких потім скеруєте на збір,

– озвучила Явник.

Наразі на "Залізний збір" вдалося залучити багато спортивних ком'юніті. Чимало спортивних подій нині проходять, аби зібрати гроші. Днями відбувся благодійний велозаїзд у Києві. Далі будуть організовані пробіжки по країні. Зі слів Явник, можливо, ще будуть також залучені якісь іноземні бігові клуби для того, щоб закрити збір.

Детальніше про "Залізний збір": дивіться у відео

Про найчастіші травми й особливості реабілітації

Під час реабілітації найчастіше серед травм у військових спостерігаються мінно-вибухові та ампутації кінцівок. Фізтерапевт розповів, що є пацієнти, які мають ампутації двох верхніх та нижніх кінцівок. Це також можуть бути травми спинного мозку, черепно-мозкові. Крім цього, є незрячі пацієнти, які також потребують реабілітації.

В цьому, як наголосив Пясецький, якраз полягає різниця між реабілітацією військових та цивільних: найчастіше у військових це політравма, тобто поєднання різних травм. У цивільних більш ізольовані травми. Тобто наслідки інсульту або планові ортопедичні операції.

Але війна дронів трохи змінила характер травми. Травма від дрона – це та сама мінно-вибухова травма, але з набагато вищою концентрованістю ураження, глибокими опіками від акумулятора. Ускладнена евакуація через велику кількість дронів у небі робить подальшу реабілітацію значно тривалішою і важчою,

– пояснив Пясецький.

Розмірковуючи над тим, чим реабілітаційні тренажери відрізняються від звичайних Павло Пясецький констатував, що в зовнішньому вигляді різниці немає, але вона є у цілях використання. Якщо звичайний фітнес-клуб орієнтований на здорових людей, для яких мета — це гіпертрофія м'язів, схуднення, підтримання загального тонусу м'язів, то силове обладнання для реабілітації використовується для запобігання атрофії м'язів, для роботи з пошкодженими тканинами, асиметрією і порушеною нейром'язовою регуляцією та обмеженою мобільністю.

Тому в цьому якраз і виникає найбільша різниця. Але також це силове обладнання потрібне, бо воно важливе при зміцненні кукси та залишкових груп м'язів. Якщо у пацієнта є ампутація, то для ефективного керування протезом потрібні сильні м'язи кукси, сідничні та м'язи стабілізатора тазу.

Використання блокових тренажерів, які є у цьому списку, дозволяє ізольовано та безпечно дозувати навантаження на куксу під різними кутами. Також при втраті кінцівки центр ваги тіла зміщується, через що виникає гіпертонус м'язів з одного боку. Силові тренажери для спини якраз допомагають вирівняти цей м'язовий баланс. Також важливе силове обладнання для підготовки до протезів верхніх кінцівок, тому що для керування протезами рук необхідна висока сила м'язів саме плечового поясу, грудей та найширших м'язів спини,

– додав Пясецький.

Підсумовуючи, фізтерапевт пояснив, що різні види цього обладнання наявні у списку, на який нині збираються гроші в межах збору. Долучитися можна донатом, перейшовши за посиланням на основну банку, або відсканувавши вказаний нижче QR-код допоміжної, яку відкрила ведуча 24 Каналу Софія Трощук, аби допомогти зібрати кошти зокрема на тренажер під назвою "рамка для присідань".