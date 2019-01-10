Залучення громадян до створення передвиборної програми – демократичний інструмент, – експерт

Ідея керівника студії "Квартал 95" Володимира Зеленського, який заявив про намір балотуватися в президенти, залучити через соціальні мережі громадян до створення передвиборної програми, є сучасним демократичним інструментом.

Про це заявила політичний експерт, доктор філософських наук Вікторія Подгорна, повідомляє РБК-Україна.

Демократія – це і є залучення громадян як таке. У нас обмежена участь людей у формуванні програм. Звичайно, якщо Зеленський зробить, як робили раніше (просто опитували і не враховували думок), – це буде популізм. Якщо він дійсно хоче врахувати думки, то це нормальний сучасний демократичний інструмент,

– сказала Подгорна.

За словами експерта, практика залучення громадян до формування програми є поширеною у світі – ця технологія використовується не менш ніж в 20 країнах, зокрема у Великобританії, Перу, Грузії, країнах Північної Європи. Так, у північноєвропейських країнах спеціальними платформами для проведення опитувань користуються близько 42% виборців.

Політолог уточнила, що заяви про те, що звичайні люди нібито ні в чому не розбираються, служать лише виправданням для недопуску громадян до політичних процесів.

"Криза демократії сьогодні – поява трампів, підтримка правих популістів – якраз пов'язана з тим, що домінує політичний істеблішмент і елітистські підходи. Люди з цим не згодні. Подолати кризу можна лише за допомогою участі людей у політичних процесах", – пояснила Подгорна.

Також вона зазначила, що Україні слід залучати громадян до формування політичного циклу, що послідовно включає створення порядку денного і позиціонування, тобто напрацювання самої програми.