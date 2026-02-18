Залужний заявив про обшуки в нього під час контрнаступу в 2022 році: що кажуть у СБУ

Колишній головнокомандувач Валерій Залужний заявив, що в 2022 році в нього були обшуки. В СБУ кажуть, ситуація була прояснена.

Про це повідомили 24 Каналу в пресслужбі СБУ. Відповідна заява Залужного з'явилася 18 лютого.

Чи правда, що СБУ проводила обшуки в Залужного в 2022 році?

В Службі безпеки України твердять: по факту жодні обшуки чи слідчі дії з боку СБУ за цією адресою не відбулись.

В той період часу відбувались слідчі дії СБУ в рамках іншого кримінального провадження за напрямком боротьби з організованою злочинністю за великою кількістю адрес. За однією з адрес, яка фігурувала у кримінальному провадженні, на той час був нещодавно розміщений один з законспірованих запасних командних пунктів Валерія Залужного,

– розповіли 24 Каналу в пресслужбі СБУ.

Там додали, що додатково тодішній очільник СБУ Василь Малюк та Валерій Залужний прокомунікували це відразу й особисто, ситуація була прояснена.

Що сказав Залужний про обшуки в нього, звідки ця інформація?

Таку заяву він зробив в інтерв'ю AP, воно вийшло 18 лютого.

Одного вечора в середині вересня 2022 року, коли Україна проводила ефективний контрнаступ на північному сході, Залужний, який на той час був командувачем армії, вийшов із напруженої наради в штабі Зеленського і попрямував до свого офісу в Києві. За кілька годин до офісу Залужного прибули десятки співробітників Служби безпеки України, щоб провести обшук приміщення, розповів Залужний,

– ідеться в матеріалі.

Довідка. Мовиться про звільнення Харківщини та Сумщини в 2022 році.

Колишній головком назвав це актом залякування. Він заявив, що телефонував Андрію Єрмаку, який тоді очолював Офіс президента, "та попередив його, що готовий викликати військових, щоб зупинити це та захистити командний центр"

"Я буду боротися з вами і вже викликав підкріплення до центру Києва для підтримки", – цитують його медійники.