Залякування не пройдуть: Генпрокурор і керівництво СБУ відповідатимуть перед законом, – Соболєв

Про це заявив на брифінгу в парламенті перший заступник Голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

Він повідомив про те, що процесуальний прокурор Саєнко, підлеглий Генпрокурора, дав спеціальне доручення заступнику керівника СБУ провести перевірку 5 тисяч осіб, які "дивним чином переважно є членами ДВК і спостерігачами на майбутніх виборах".

За словами заступника Голови фракції "Батьківщина", це не лише втручання у виборчий процес і залякування людей, це – пряме порушення Кримінально-процесуального кодексу України (КПК).

"Фактично дві особи в державі – Генеральний прокурор Луценко і його процесуальний прокурор Саєнко дають доручення на незаконні слідчі дії, порушуючи Конституцію, КПК, підставляючи десятки, а, можливо, й сотні працівників прокуратури та СБУ", – пояснив парламентарій.

Сергій Соболєв переконаний: єдине завдання, яке переслідує команда Порошенка, – залякати членів ДВК від "Батьківщини".

Звертаючись до президента, Генпрокурора та СБУ, народний депутат наголосив: "Вам це не вдалося зробити ні за Януковича, якому ви молилися, вам це не вдалося зробити за жодної влади. Бо члени ДВК від "Батьківщини" вже 20 років відстоюють право і справедливість на кожній виборчій дільниці".

Як повідомив Сергій Соболєв, у команди "Батьківщини" є "прізвища десятків людей в прокуратурі та СБУ, яких Луценко і Кононенко втягнули в незаконну діяльність, і по кожному з них зараз ведеться протоколювання за участю адвокатів".

"Кожен такий випадок буде розглядати ДБР і САП. І справедливість буде відновлено. І якщо ви думаєте, що такими методами когось примусите відмовитися від виконання прямих обов’язків дотримуватися закону, то ви глибоко помиляєтеся. А за такі дії ви, Луценко і Кононенко, будете нести персональну відповідальність. Ми узагальнимо ці матеріали, і після завершення цієї виборчої кампанії у вас буде нова "кампанія", але вона проходитиме згідно із законом і Конституцією", – підсумував представник "Батьківщини".