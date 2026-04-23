У СБУ заявили про участь поліцейського в підготовці замаху на Стерненка

СБУ розкрила нові деталі замаху на волонтера та радника міністра оборони Сергія Стерненка, який стався 1 травня 2025 року. За даними слідства, до збору інформації про пересування жертви був причетний співробітник поліції.

Про це заявив начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець в інтерв'ю "Цензор.нет".

Які деталі замаху розкрило СБУ?

За словами Швеця, напад було організовано в межах ширшої диверсійної кампанії російських спецслужб, які активно шукають виконавців для терактів в Україні.

Окрему роль у підготовці злочину, за даними СБУ, відіграв співробітник поліції. Він, використовуючи систему міського відеонагляду "Безпечне місто", збирав і передавав інформацію про пересування та місця перебування Стерненка.

Система може фіксувати зображення з тисяч камер по Києву та розпізнавати людей,

– зазначив Швець, коментуючи механізм збору даних.

Виконавицею замаху стала 45-річна жінка з Одещини, яку, за даними слідства, дистанційно завербували російські спецслужби через інтернет. Її переконали діяти під виглядом "легкого заробітку", а згодом – через маніпуляції, зокрема листування з особою, яка видавала себе за співробітника СБУ.

Підозрюваній повідомили, що Стерненко нібито співпрацює з ФСБ, а також причетний до обстрілів Києва. СБУ також наголошує, що розслідування щодо можливого співучасті інших осіб, зокрема в правоохоронних органах, триває.

Фігурантка справи обвинувачується за статтями 111, 115, 263 Кримінального кодексу України (державна зрада, закінчений замах на вбивство з корисливих мотивів, вчинений на замовлення за попередньою змовою групою осіб, носіння та зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів). Жінці загрожує до 15 років ув’язнення.

Що ще встановило слідство?