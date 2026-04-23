24 Канал Новини України У СБУ заявили про участь поліцейського в підготовці замаху на Стерненка
23 квітня, 10:33
Вероніка Соцкова
Основні тези
  • СБУ розкрила, що поліцейський збирав інформацію про Стерненка для замаху, використовуючи міську систему відеонагляду.
  • Це організували російські спецслужби, а виконавицею стала завербована жінка з Одещини, якій загрожує 15 років ув’язнення.

СБУ розкрила нові деталі замаху на волонтера та радника міністра оборони Сергія Стерненка, який стався 1 травня 2025 року. За даними слідства, до збору інформації про пересування жертви був причетний співробітник поліції.

Про це заявив начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець в інтерв'ю "Цензор.нет".

Дивіться також Вночі росіяни намагалися вбити радника міністра оборони Сергія "Флеша" 

Які деталі замаху розкрило СБУ?

За словами Швеця, напад було організовано в межах ширшої диверсійної кампанії російських спецслужб, які активно шукають виконавців для терактів в Україні. 

Окрему роль у підготовці злочину, за даними СБУ, відіграв співробітник поліції. Він, використовуючи систему міського відеонагляду "Безпечне місто", збирав і передавав інформацію про пересування та місця перебування Стерненка.

Система може фіксувати зображення з тисяч камер по Києву та розпізнавати людей, 
– зазначив Швець, коментуючи механізм збору даних.

Виконавицею замаху стала 45-річна жінка з Одещини, яку, за даними слідства, дистанційно завербували російські спецслужби через інтернет. Її переконали діяти під виглядом "легкого заробітку", а згодом – через маніпуляції, зокрема листування з особою, яка видавала себе за співробітника СБУ.

Підозрюваній повідомили, що Стерненко нібито співпрацює з ФСБ, а також причетний до обстрілів Києва. СБУ також наголошує, що розслідування щодо можливого співучасті інших осіб, зокрема в правоохоронних органах, триває.

Фігурантка справи обвинувачується за статтями 111, 115, 263 Кримінального кодексу України (державна зрада, закінчений замах на вбивство з корисливих мотивів, вчинений на замовлення за попередньою змовою групою осіб, носіння та зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів). Жінці загрожує до 15 років ув’язнення.

Що ще встановило слідство?

  • Слідство встановило, що замах на Сергія Стерненка був не поодинокою акцією, а частиною ширшої диверсійної кампанії російських спецслужб, яка реалізується в Україні з використанням мережі завербованих виконавців. 

  • За даними СБУ, у межах цієї діяльності ворог відпрацьовував різні сценарії: від підпалів і диверсій до підготовки замахів на конкретних публічних осіб, використовуючи як фінансову мотивацію, так і психологічний тиск через онлайн-комунікації.

  • Правоохоронці зазначають, що жінка діяла не імпульсивно, а після певної підготовки. Зокрема, проходила навчання зі стрільби та виконувала інструкції куратора. 

  • У СБУ наголошують, що така схема є типовою для російських спецоперацій, де виконавців поступово залучають до більш складних і небезпечних завдань.