22:59
31 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
30°C 16°C
  • п'ятниця
    22°C 12°C
  • субота
    26°C 12°C
  • неділя
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Суворий армійський реп. Для чого мільйонеру Міхалкову трактор
Вєсті Кремля
22:14, сьогодні
Вєсті.UA. СБУ допоможе канонізувати церкву. Дитсадок Гройсмана
Вєсті.UA
21:59, сьогодні
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, 30 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Замах на вбивство Бабченка: суд обрав підозрюваному Герману запобіжний захід

6735 Читать новость на русском
Запобіжний захід Борисові Герману
Запобіжний захід Борисові Герману / Скріншот з відео

У четвер, 31 травня, Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка – Борисові Герману.

Так, суд ухвалив взяти Германа під варту строком на 60 днів без права внесення застави.

Раніше прокурори у справі замаху на вбивство Бабченка просили суд ухвалити запобіжний захід щодо Германа у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Додамо, що Герман є юристом за освітою, однак все життя займався зброєю. Крім того, він є відомим завдяки своїй волонтерській діяльності, а його оптика стоїть на гвинтівках українських снайперів. Так, Герман є виконавчим директором українсько-німецького спільного підприємства "Шмайсер" – єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в нашій країні.

Також відомо, що Герман проходить як підозрюваний в іншій кримінальній справі – про незаконне виключення з числа учасників ТОВ "Українсько-німецьке спільне підприємство (УНСП) "Шмайсер" власника 40%. Герман звинувачується у підробці документів.

На судовому засіданні Герман несподівано для всіх заявив, що нібито працює на контррозвідку і насправді не планувалося жодних убивств.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.

30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста. За словами генпрокурора Юрія Луценка, "виконавець" замаху на Бабченка проходитиме у справі як свідок.

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка Новини Києва Кримінальні новини Судді
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 31 травня: деталі
сьогодні, 22:33 Головні новини 31 травня: деталі "вбивства" Бабченка, відставка Зідана та голодування Кольченка
493
Готівковий курс валют 31 травня: євро пішов угору вперше за два тижні
сьогодні, 20:13 Готівковий курс валют 31 травня: євро пішов угору вперше за два тижні
379
Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
сьогодні, 13:09 Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
2629
Гібридне вбивство: як замах на життя Бабченка виявив агентів Росії
сьогодні, 22:01 Гібридне вбивство: як замах на життя Бабченка виявив агентів Росії
Олексій Чибісов 866
Чому через відсутність Антикорупційного суду бідність в Україні може суттєво зрости
сьогодні, 21:00 Чому через відсутність Антикорупційного суду бідність в Україні може суттєво зрости
Віталій Шабунін 215
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук