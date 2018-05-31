Замах на вбивство Бабченка: суд обрав підозрюваному Герману запобіжний захід

У четвер, 31 травня, Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка – Борисові Герману.

Так, суд ухвалив взяти Германа під варту строком на 60 днів без права внесення застави.

Раніше прокурори у справі замаху на вбивство Бабченка просили суд ухвалити запобіжний захід щодо Германа у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Додамо, що Герман є юристом за освітою, однак все життя займався зброєю. Крім того, він є відомим завдяки своїй волонтерській діяльності, а його оптика стоїть на гвинтівках українських снайперів. Так, Герман є виконавчим директором українсько-німецького спільного підприємства "Шмайсер" – єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в нашій країні.

Також відомо, що Герман проходить як підозрюваний в іншій кримінальній справі – про незаконне виключення з числа учасників ТОВ "Українсько-німецьке спільне підприємство (УНСП) "Шмайсер" власника 40%. Герман звинувачується у підробці документів.

На судовому засіданні Герман несподівано для всіх заявив, що нібито працює на контррозвідку і насправді не планувалося жодних убивств.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.



30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.



Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста. За словами генпрокурора Юрія Луценка, "виконавець" замаху на Бабченка проходитиме у справі як свідок.