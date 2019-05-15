"Замінували" будинок Зеленського: у Кривому Розі повідомили про вибухівки у 15 будівлях

У Кривому Розі невідомі надіслали до поліції лист, у якому повідомили про замінування одразу п'ятнадцяти об'єктів. Серед них – 5 лікарень та 10 житлових багатоповерхівок, зокрема і будинок, у якому живуть батьки новообраного президента Володимира Зеленського.

Про це повідомила місцева журналістка Інна Іванченко у прямому ефірі 24 каналу.

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Близько 10 ранку правоохоронці почали евакуйовувати людей у багатоповерхівці по вулиці Віталія Матусевича, де який колись жив і сам Володимир Зеленський. Протягом години працівники поліції шукали "вибухівку", але так нічого і не виявили.

Наразі фахівці перевіряють усі вказані в анонімному посланні адреси. Території обгородили, пацієнтів із медзакладів евакуювали, а всіх жителів попросили покинути свої домівки.

Зазначимо, що не всім мешканцям Кривого Рогу одразу повідомили причину евакуації. "Нам сказали, що був витік газу. Всі вийшли на вулицю без гаманців, без документів, але виявилося, що будинок "замінували", – відповів один із місцевих жителів.