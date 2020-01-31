Замість Ірану та Китаю: МАУ щодня літатиме в Каїр

Авіакомпанія МАУ припинила літати до Ірану та Китаю. Натомість з 3 березня збільшить кількість рейсів до столиці Єгипту – Каїра.

Про те, що рейси Київ – Каїр авіакомпанії МАУ стануть щоденними, повідомляє Avianews.

Зверніть увагу: У Wizz Air анонсували послугу автоматичної реєстрації на рейс

Зміни режиму польотів заплановані з 3 березня 2020 року.

Який поточний графік МАУ

Наразі авіакомпанія виконує польоти у Каїр чотири рази на тиждень у нічний час. Літак вилітає з аеропорту Бориспіль о 20:00 і прилітає до столиці Єгипту о 23:20. Зворотний виліт виконується наступного дня о 04:50, до Києва прибуває о 08:30.

Як буде з 3 березня

Після збільшення частоти польотів МАУ збереже поточний графік рейсів. До Каїра літатимуть частіше через припинення рейсів до Ірану і Китаю. Додаткові рейси до столиці Єгипту дозволять частково збалансувати західну та східну мережі МАУ.

Що входить у мережу східних напрямків авіакомпанії? Мережа включає Стамбул, Ізмір, Анкару, Тель-Авів, Дубаї, Каїр, Тбілісі, Єреван, Баку, Делі та Бангкок. Рейси до Бангкока МАУ планує тимчасово припинити влітку 2020 року. Так в авіакомпанії боротимуться зі збитками.

Що відомо про припинення польотів до Ірану та Китаю