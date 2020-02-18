Замість українського бізнесмена Фукса – американського пастора: Росія оголосила в розшук не того

Міністерство внутрішніх справ Росії намагалося оголосити у розшук бізнесмена українського походження Павла Фукса, але трохи перестаралося і оголосило про розшук американського пастора Прінса Осей-Джемфі.

Через таку помилку Московський міський суд навіть змушений був скасувати рішення про заочний арешт Фукса, пише "Комерсант".

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Помилка сталася під час внесення Павла Фукса до англомовної пошукової бази. Як можна було переплутати імена цих двох людей – невідомо.

Англійська транслітерація імен бізнесмена і пастора:

Павло Фукс – Pavel Fuks ("Павел", оскільки транслітеруємо з російської);

("Павел", оскільки транслітеруємо з російської); Прінс Осей-Джемфі – Prince Axis-Jamfrey.

Цікаво, що курйоз з пошуками Павла Фукса трапився вже не вперше. Так, у жовтні 2019 року російські правоохоронці просили суд заочно арештувати Романа Фукса – брата бізнесмена. Втім насправді ж вони мали на увазі саме Павла.

За що росіяни переслідують Павла Фукса?Бізнесмена українського походження у Росії звинувачують за статтею про розкрадання в особливо великих розмірах. Справа стосується будівництва житлового будинку у Москві.



Сам Павло Фукс народився у Харкові, але вів свою бізнес-діяльність не лише в Україні, а й за кордоном. Його статки у 2017 році оцінювали у понад чверть мільярда доларів, але у 2019 році він не потрапив до рейтингу найбагатших українців.