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      Замість українського бізнесмена Фукса – американського пастора: Росія оголосила в розшук не того

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      МВС Росії оголосило в розшук американського пастора замість Павла Фукса / tvrain.ru

      Міністерство внутрішніх справ Росії намагалося оголосити у розшук бізнесмена українського походження Павла Фукса, але трохи перестаралося і оголосило про розшук американського пастора Прінса Осей-Джемфі.

      Через таку помилку Московський міський суд навіть змушений був скасувати рішення про заочний арешт Фукса, пише "Комерсант".

      До слова: Жити в Росії: до пари на весілля прийшов ФСБшник, тепер подружжя судять за держзраду

      Помилка сталася під час внесення Павла Фукса до англомовної пошукової бази. Як можна було переплутати імена цих двох людей – невідомо.

      Англійська транслітерація імен бізнесмена і пастора:

      • Павло Фукс – Pavel Fuks ("Павел", оскільки транслітеруємо з російської);
      • Прінс Осей-Джемфі – Prince Axis-Jamfrey.

      Цікаво, що курйоз з пошуками Павла Фукса трапився вже не вперше. Так, у жовтні 2019 року російські правоохоронці просили суд заочно арештувати Романа Фукса – брата бізнесмена. Втім насправді ж вони мали на увазі саме Павла.

      За що росіяни переслідують Павла Фукса?Бізнесмена українського походження у Росії звинувачують за статтею про розкрадання в особливо великих розмірах. Справа стосується будівництва житлового будинку у Москві.

      Сам Павло Фукс народився у Харкові, але вів свою бізнес-діяльність не лише в Україні, а й за кордоном. Його статки у 2017 році оцінювали у понад чверть мільярда доларів, але у 2019 році він не потрапив до рейтингу найбагатших українців.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Інтерпол Новини України Новини Росії Курйозні новини
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