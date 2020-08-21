Передана через лікарів відмова влади дозволити перевезення Олексія Навального в Німеччину, має, ймовірно, лише один сенс – приховати сліди злочину, до якого причетні самі влади. Далі – оригінал російською.

Похоже, что боятся одного – в Германии будет определено отравляющее вещество и показано, что произвести его способно только государство. Как с полонием в истории отравления Александра Литвиненко.

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Страх Кремля

Нет здесь, как видно, других мотивов. Только страх разоблачения. Поэтому будут держать Алексея Навального в России столько, сколько им это покажется необходимым, чтобы скрыть следы организованного отравления. Будут прятать концы в воду.

Какие, вообще, нужно иметь криминальные и тупые головы, чтобы все это устроить. Как говорил в конце прошлого века телекиллер Сергей Доренко: "Санкт-Петербург. Город под властью урок". С тех пор уже и страна.

Кто же решает судьбу Навального?

Главврач-едросс Мураховский из Омской БСМП против транспортировки Навального за рубеж. Возможно, заметают следы.

Директор ФБК Иван Жданов заявил, что, "в организме Алексея обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих". По сообщению штаба Навального в Омске, который ссылается на слова супруги Навального Юлии, вещество, которым отравили политика, нашла транспортная полиция.

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По словам Жданова, полицейские утверждают, что оно опасно, в том числе для окружающих. Но отказываются сообщать какое именно, ссылаясь, на "тайну следствия". Всем находящимся рядом требуются специальные костюмы. Якобы это одна из причин, по которой сейчас нельзя транспортировать Навального.