Замок Кейтлін Старк з "Гри престолів" продають за "кумедну" ціну

Знаменитий замок Госфорд в Північній Ірландії, який декілька разів з’являвся в серіалі "Гра престолів", виставлено на продаж за 656 тисяч доларів. Родовий будинок Кейтлін Старк з культової стрічки тепер може придбати кожен, хто є фанатом серіалу.

Про це повідомляють на Fox News.

Серіальний будинок сімейства Таллі з 2010 року з’являвся у кількох епізодах "Гри престолів". Власне через це туристи все частіше почали приїжджати до цього місця у порівняні з минулими роками.

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Як відомо, розкішний палац був збудований ще у XIX столітті за наказом Арчібальда Ачесона, графа Госфорда. Нашадки утримували цей замок до 1921 року, але вже після Другої світової війни у ньому почали жити військові.



Замок Госфорд

У 1983 році замок перетворили на готель, а лісову територію навколо замку Ірландія офіційно визнали заповідником. У 2006 році компанія Gosford Castle Development Limited провела грандіозну реконструкцію, розділивши будівлю на 23 розкішних резиденції, шість з яких тепер виставлені на продаж. Площа кожної займає 325 квадратних метрів і вміщує у собі щонайменше по три спальні і декілька ванних кімнат.