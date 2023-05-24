Дмітрій Пєсков сказав пропагандистам, що вони, мовляв, тільки й розглядають "можливість завершення" війни, яку рупор Путіна традиційно назвав "СВО". Варто зазначити, що генсек НАТО в цьому контексті говорив, що Альянс не має допустити "заморожування" лінії фронту, пише 24 Канал.
Дивіться також Воювати відправлять всіх: Путін ухвалив остаточне рішення
Що відомо про цинічну заяву Пєскова
Росія "солідарна". Росія розглядає можливість лише завершення "спеціальної військової операції" (війни в Україні – 24 Канал): забезпечення своїх інтересів, досягнення мети, що стоять перед Росією, або за допомогою "спеціальної військової операції", або іншими доступними засобами,
– заявив Пєсков.
Про які "інші доступні засоби" мовиться рупор російського диктатора не сказав.
Важливо Зараз перелом у війні з погляду стратегічних цілей, – в ОП пояснили, які вони в України та Росії
Що цьому передувало
- 18 травня американське видання Politico написало, що нібито влада США обговорює варіанти, за яких російсько-українська війна з нинішньої гарячої стадії могла б перетворитися на іще один "заморожений конфлікт".
- Американські журналісти, посилаючись на анонімні джерела в американській адміністрації, говорили, що протистояння може тривати багато років, а можливо, й десятиліть, як на Корейському півострові.
- У цей же день радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що будь-які ідеї "заморожених конфліктів", що періодично лунають у ЗМІ, – це фікція, псевдоаналітичний продукт і напрям лобістських зусиль російської дипломатії.
- Секретар РНБО Олексій Данілов у цьому контексті заявив, що Київ з великою повагою ставиться до всіх країн-партнерів, до їх урядів та очільників, проте рішення будуть ухвалюватись в Україні, нашим президентом та народом. Данілов додав: "І якщо хтось вважає, що замість нас можуть ухвалювати рішення і нам диктувати ті, чи інші умови, то це неможливо".