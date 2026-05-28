Заморозки вдарять в одній з областей України: де чекати погіршення погоди

Уже найближчої ночі на території Львівської області можливі зниження температурних показників нижче 0 градусів на поверхні грунту, так і в повітрі.

Про це повідомляє регіональний центр з гідрометеорології.

Дивіться також В Україну суне похолодання: де прогримлять грози і випадуть дощі 29 травня

Про що попередили синоптики?

За даними синоптиків, протягом наступної доби погода у Львівській області формуватиметься під впливом східної периферії антициклону над Європою. Синоптики прогнозують мінливу хмарність та північно-західний вітер.

Уночі в області подекуди можливі короткочасні дощі та грози, проте удень істотних опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла, вдень очікується підвищення до 15 – 20 градусів тепла.

Але також уночі місцями на поверхні грунту та в повітрі прогнозують заморозки до -2 градусів.

Зверніть увагу! Заморозки наприкінці весни можуть завдати значної шкоди сільськогосподарським культурам, насамперед овочам, фруктовим деревам та раннім сходам. Особливо небезпечними вони є у період активного цвітіння.

Натоість у Львові протягом 29 травня суттєвих опадів не прогнозують. Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 6 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть у діапазоні від 17 до 19 градусів тепла.

Погіршення видимості в опадах. Атмосферний тиск вночі зростатиме, вдень падатиме. Відносна вологість повітря зменшиться,

– ідеться у повідомленні.

До речі, Український гідрометеорологічний центр повідомляв про суттєве погіршення погодних умов. Сильний вітер прогнозують у Вінницькій, Одеській, Житомирській та західних областях, за винятком Закарпатської.