Від прифронтових полів до київських пекарень: "Запеклий хліб" збирає кошти на підтримку "Хартії"

Група АГРОТРЕЙД, пекарні Bakehouse та Марчук Хліб об'єдналися навколо благодійної ініціативи "Запеклий хліб з прифронтових полів", яка перетворює щоденну покупку хліба на регулярну підтримку корпусу "Хартія". З кожного проданого "запеклого" буханця 50 грн ідуть на підтримку захисників, які боронять Харківщину, де це зерно вирощують.

Концепцію розробила креативна агенція Vandog. Усі учасники долучилися до реалізації pro bono. Організатори для 24 Каналу розкрили подробиці ініціативи.

Чому цей хліб "запеклий"?

Повномасштабна війна принесла аграрному сектору десятки мільярдів доларів збитків: зруйнована інфраструктура, втрачена техніка й урожай, порушена логістика, заміновані й окуповані землі.

За різними оцінками, Україна втратила до 20% посівних площ, понад 5 мільйонів гектарів залишаються непридатними для використання через мінування та нерозірвані боєприпаси. Але аграрії продовжують працювати, попри все.

Запеклий хліб буквально уособлює стійкість аграріїв. Адже поля Групи АГРОТРЕЙД розташовані у прифронтових регіонах Сумщини та Харківщини…

Частина з них були окуповані. Після звільнення аграрії повернулися до роботи: знову засівають поля й збирають урожай. Власне "Запеклий хліб" спечений на основі зерна, зібраного неподалік від Куп'янська, за 30 кілометрів від лінії фронту.

"Для Групи АГРОТРЕЙД робота на прифронтових територіях стала частиною щоденної реальності. Війна зробила агровиробництво значно складнішим: безпека людей, заміновані території, пошкоджена інфраструктура, логістичні ризики. Але наше завдання не просто продовжувати працювати в цих умовах, а залишатися ефективними. Проводити посівну, збирати врожай, зберігати робочі місця і підтримувати громади. Пшеницю для "Запеклого хліба" наша команда виростила за 30 кілометрів від Куп'янська, під постійною загрозою обстрілів. І цей хліб найкраще показує, що навіть поруч із фронтом українські аграрії продовжують робити свою роботу. Водночас ми добре розуміємо, завдяки кому можемо працювати на цій землі. Ми можемо виростити хліб, але тільки військові можуть захистити землю, на якій він росте. Саме тому частина коштів від кожного проданого буханця йде на підтримку 2-го корпусу НГУ "Хартія", який захищає Харківщину", — розповів директор з комунікацій Групи АГРОТРЕЙД Єгор Подкидишев.

Слово "запеклий" добре ілюструє цю історію. Це нагадування про землю й зерно, на яких війна залишила свій слід, та про запеклих людей, які продовжують працювати на українських прифронтових полях. Вперше проєкт презентували міжнародній аудиторії – у Лондоні.

Дивіться історію проєкту "Запеклий хліб"

"Запеклий" – слово, яке одночасно описує і хліб, обпалений вогнем, і людей, які вирощують зерно, збирають його, перемелюють, випікають хліб і доставляють до улюблених пекарень українців. Це про витривалість, силу та стійкість кожного, хто залучений у цей процес. Я розумію, що ця історія буде актуальною, допоки триває війна. Тому для нас важливо, щоб проєкт міг розвиватися надалі. Уже сьогодні "Запеклий хліб" став самостійною та впізнаваною комунікаційною платформою. Розповівши про "Запеклий хліб" міжнародній аудиторії, ми повертаємо його в Україну, щоб перетворити звичну покупку на підтримку тих, хто боронить землю, де це зерно вирощують. Вдячні партнерам, які відгукнулися на нашу ідею та допомогли з її реалізацією", – зазначає засновниця та креативна директорка Vandog Ірина Мєтньова.

Як і де саме "Запеклий хліб" збирає кошти?

Від 17 вересня кияни зможуть придбати Запеклий хліб, 50 гривень від ціни кожного буханця піде на збір для 2-го корпусу НГУ "Хартія".

Для благодійної ініціативи Bakehouse випікає особливий гречаний хліб з використанням борошна з прифронтових територій, у двох форматах – звичайному та міні. Розмір донату захисникам не залежить від розміру хлібини.

"Ми готуємо хліб щодня більше 10 років. Для нас кожен буханець – це й інгредієнти, що в нього входять, і люди, які його готують, і зерно, і поля, і ті люди, які це зерно вирощують та збирають. За кожною хлібиною – не одна історія. Ми радо долучились до "Запеклого хліба", адже це важлива ініціатива, де ми хочемо не тільки зібрати донати для "Хартії", а й нагадати про щоденну працю аграріїв. Кожним буханцем порадіти, що можемо їсти хліб землі, яка ще нещодавно була окупована, а тепер знову під українським прапором", – кажуть представники Bakehouse.

До ініціативи долучилася і пекарня Марчук Хліб. Тут зерно з прифронтових полів Групи АГРОТРЕЙД перемололи на борошно. А також приготували запеклий хліб "Зерно", на заквасці із сумішшю насіння, саме з цих цільнозернових буханців 50 гривень передається на збір для "Хартії".

Історії про українців, які щодня збирають зерно поруч з лінією зіткнення, розповідає паковання, що розроблене для ініціативи Vandog Agency.

Запеклий хліб можна придбати у Bakehouse goodwine, Bakehouse Garage та goodwine Оболонь, а також через сайт та додаток goodwine. Хліб від Марчук Хліб можна придбати безпосередньо у пекарні на Подолі.

Одними з перших "Запеклий хліб" спробували Тімоті Снайдер і Святослав Вакарчук. Обоє високо оцінили смак, а особливо – історію, що стоїть за цим хлібом.

Водночас Сергій Жадан написав вірш для відео про "Запеклий хліб" на підтримку благодійної ініціативи.