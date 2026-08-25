150 мільйонів застави або СІЗО: ВАКС обирає запобіжний захід ексзаступниці ОП Ірині Мудрій

Вищий антикорупційний суд продовжив розгляд питання про запобіжний захід для колишньої заступниці голови ОПУ Ірини Мудрої. Прокурор САП наполягає на її арешті, але допускає можливість звільнення під заставу у 150 мільйонів гривень.

Про це пише hromadske.

Що відомо про судове засідання, на якому обирають запобіжний захід для Мудрої?

У Вищому антикорупційному суді триває засідання щодо обрання запобіжного заходу Ірині Мудрій, колишній заступниці голови Офісу президента. Вона є фігуранткою справи "Форест Гамп" про високорівневу корупцію. Наразі у суді виступає третій адвокат Мудрої. На завершальні виступи сторони захисту суд відвів не більш як 90 хвилин. Після цього суд має перейти до розгляду позицій сторін щодо необхідності запобіжного заходу.

Під час засідання адвокат Павло Гончаренко зачитав фрагменти матеріалів негласних слідчих дій, які раніше наводила сторона обвинувачення. В одному із записів Максим Микитась говорить про власну зацікавленість у певних діях.

Захист Мудрої звертає увагу на ці слова як на аргумент на користь того, що Микитась мав власний особистий інтерес і сам заявляв про готовність виконати відповідні дії. Водночас адвокат наголошує, що згадка "для тебе і для мене" є лише висловлюванням самого Микитася та, на думку захисту, не доводить існування спільного корисливого інтересу.

Слово також надали Ірині Мудрій. Вона заявила, що близько 20 років працювала у банківській сфері, а з 2015 року займалася юридичною протидією Росії. В Ощадбанку вона, зокрема, готувала позов щодо активів у Криму, а згодом застосовувала цей досвід у Мін'юсті та Офісі Президента.

Після початку повномасштабної війни Мудра виїхала за кордон із сином, але вже у травні 2022 року повернулася в Україну. Тоді Денис Малюська запропонував їй очолити напрям із притягнення Росії до відповідальності, і вона погодилася.

Крім того, Мудра в суді заперечила твердження сторони обвинувачення про те, що вона нібито отримала від Максима Микитася 4 мільйони доларів. Вона заявила, що не отримувала ці кошти ні готівкою, ні на банківські рахунки, ні в будь-якій іншій формі, а в матеріалах справи, за її словами, немає доказів фактичної передачі грошей – лише слова іншої людини. Також вона зазначила, що записи її розмов були зроблені за допомогою мікрофона людиною, якій вона довіряла та яка була їй близькою.

В кінці ексзаступниця ОП додала, що вважає підозру необґрунтованою та не розуміє, чому прокурор просить взяти її під варту. Вона попросила суд відмовити в клопотанні САП або, якщо суд вирішить інакше, обрати запобіжний захід без тримання під вартою. Суддя пішов до нарадчої кімнати.

Зазначимо, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить взяти Мудру під варту. Водночас сторона обвинувачення пропонує альтернативу у вигляді застави в розмірі 150 мільйонів гривень.

Під час попереднього розгляду прокурор заперечував проти перенесення виступів захисту. Сторона обвинувачення аргументувала це тим, що існує ризик спланованої втечі фігурантки. ВАКС раніше переносив виступи адвокатів Мудрої на 24 серпня.

Сама фігурантка заявляла, що не має наміру уникати суду чи затягувати розгляд справи. За словами Мудрої, вона свідомо відмовилася від запропонованої госпіталізації, щоб особисто прибути на засідання та продемонструвати свою відкритість для судового процесу.

Нагадаємо, головний рабин Києва Йонатан Бін'ямін Маркович заявив про готовність взяти Ірину Мудру на поруки. Він запевнив суд, що вона виконуватиме процесуальні обов'язки та з'являтиметься на засідання. Другим поручителем готовий стати військовослужбовець Сергій, якому Мудра допомагала по службі.