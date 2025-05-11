Повітряна тривога в області була оголошена о 23:03. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
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На Запоріжжі увечері 11 травня гучно. Працює ППО по російських безпілотниках.
Повітряна тривога в області була оголошена о 23:03. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
Дивіться також Росія знову тероризує "Шахедами": для яких областей існує загроза удару