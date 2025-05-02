Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Російські війська атакують Україну

Повітряну тривогу в Запоржжі оголосили о 22:50. Тоді ж загроза поширилася і на Дніпропетровську область.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих БпЛА в напрямку Запоріжжя. Згодом також додалася загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.