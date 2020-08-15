Правоохоронці на Запоріжжі спіймали живодера, що знущався зі своєї собаки. Що 11 серпня чоловік скинув собаку з моста просто на залізничну колію.

Деталі справи

13 серпня голова громадської організації "Бердянська служба захисту тварин" звернулася до правоохоронців із заявою про жорстке поводження з твариною. Про це повідомили на сайті Нацполіції.

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Поліцейські з'ясували, що живодером виявився 70-річний мешканець міста Бердянськ. 11 серпня він скинув свою собаку з моста. Тваринка впала просто на залізничну колію та отримала численні забої та травми. Небайдужі громадяни відвезли тварину до ветеринарної клініки.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження проти чоловіка за статтею 299 про жорстоке поводження з тваринами. Якщо провину доведуть, то власник собаки за свої дії може отримати до трьох років обмеження волі.

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Поліція відкрила кримінальне провадження через жорстоке поводження з тваринами / Фото Нацполіції