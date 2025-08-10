У Запоріжжі під завалами можуть бути люди, – Федоров

Ввечері 10 серпня російська армія вдарила по Запоріжжю. Ймовірно, під завалами могли опинитися люди.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Що відомо про атаку на Запоріжжя 10 серпня?

За словами Федорова, росіяни вдарили по Запоріжжю двома КАБами. До лікарень вже надходять перші постраждалі. Рятувальна операція триває.

Рятувальники розбирають завали. Є попередня інформація, що під завалами можуть залишатися люди,

– вказав він.

Голова Запорізької ОВА додав, що невдовзі до розбору завалів залучать додаткову комунальну техніку