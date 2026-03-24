У Запоріжжі пожежі й руйнування: БпЛА влучив у багатоповерхівку

Ударні дрони ворога атакували Запоріжжя вночі 24 березня. На жаль, вже відомо про наслідки атаки.

БпЛА ворога влучив у житлову багатоповерхівку, як пише Запорізька ОВА. Розповідаємо, що ми знаємо на цей момент.

Щонайменше одна людина поранена людина, виникли пожежі, є влучання дрона у багатоквартирний будинок. Можуть бути ще потерпілі, як пише очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.