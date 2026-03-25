На Запоріжжі прогриміли вибухи: регіон атакують ворожі БпЛА

У Запорізькій області ввечері 25 березня пролунали вибухи. До цього у регіоні оголошували тривогу через ворожі безпілотники.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Що відомо про вибухи у Запорізькій області?

По Запорізькій області тривогу оголосили о 20:35. Очільник ОВА Іван Федоров писав про рух ворожих безпілотників.

Увага! Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області!,

– написав Федоров.

О 20:40 тривогу також оголосили й у самому Запоріжжі. О 21:26 очільник Запорізької ОВА знову попередив про загрозу ударних безпілотників. Згодом у регіоні прогриміли вибухи.

"Вибухи у Запорізькій області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – написав Іван Федоров о 21:34.

Про те, що у деяких районах Запоріжжя пролунали звуки вибухів, повідомляли також і кореспонденти Суспільного.

