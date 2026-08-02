На окупованій Запорізькій АЕС стався 23-й блекаут

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція 1 серпня майже на дві години залишилася без зовнішнього електропостачання. Для підтримки систем безпеки довелося запускати аварійні дизельні генератори.

Про це йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

Що відомо про блекаут на ЗАЕС?

За інформацією агентства, станція майже на дві години втратила останню діючу лінію зовнішнього електропостачання "Феросплавна-1".

Під час знеструмлення роботу критично важливих систем забезпечували аварійні дизельні генератори. Вони живили системи охолодження реакторів та інші елементи, необхідні для підтримки ядерної безпеки. У МАГАТЕ зазначили, що причина втрати зовнішнього електропостачання наразі залишається невідомою.

Запорізька АЕС регулярно стикається з перебоями в електропостачанні після її окупації російськими військами. У МАГАТЕ неодноразово наголошували, що втрата зовнішнього живлення створює серйозні ризики для ядерної безпеки станції.

До слова, Міжнародноме агентство з атомної енергії не має повного доступу до об'єкта, а станція працює в умовах критичних проблем із електроживленням, водопостачанням і нестачі кваліфікованого персоналу, що створює додаткові ризики для ядерної безпеки.

Нагадаємо, у ГУР заявили, що Росія перетворила окуповану Запорізьку АЕС на військову базу. За даними розвідки, на території станції розміщені військова техніка, склади боєприпасів, кулеметні позиції, ракетні комплекси та пункти управління дронами, а окремі приміщення заміновані.

Крім того, військовий ЗСУ Єгор Чечеринда заявив, що російські окупанти облаштували на території Запорізької АЕС центри підготовки та бойові пункти операторів безпілотників. За його словами, звідти запускають дрони "Молнія-1" і "Молнія-2" по Нікополю, Марганцю та інших прифронтових громадах Дніпропетровщини. Він стверджує, що Росія використовує атомну станцію як прикриття, розраховуючи, що Сили оборони України не завдаватимуть ударів по стратегічному ядерному об'єкту.

Також відомо, що Росія будує нову лінію електропередачі вздовж траси М18, щоб під'єднати окуповану Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. За даними Greenpeace, будівництво майже завершили у травні, однак українські удари по критичній інфраструктурі, зокрема підстанції в Генічеську, зірвали ці плани. В організації наголошують, що Кремль прагне використовувати ЗАЕС для забезпечення окупованих територій і південних регіонів Росії, а контроль над станцією створює серйозні ризики для ядерної безпеки.