Щороку так звані чорні ділки незаконно видобувають і продають за кордон тонни бурштину. Через це держава втрачає сотні мільйонів гривень.

Однак так зване чорне ремесло досі триває і потребує урегулювання на законодавчому рівні. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

Читайте також Дозвіл на легальний видобуток бурштину продали на аукціоні – вперше в Україні

На Рівненщині силовики влаштували облаву на нелегальних видобувачів бурштину. Вони конфіскували з 2 десятки кілограмів "сонячного каменю".



Силовики конфіскували з 2 десятки кілограмів бурштину / Фото СБУ

Ексголова Рівненської обласної ради Володимир Ковальчук зазначив, що у незаконних копачів повилучали мотопомпи.

Бурштинова лихоманка в Україні

Про те, що нелегально в країні видобувають камінь майже в промислових масштабах, заговорили ще за часів п'ятого президента Петра Порошенка. Декілька регіонів України охопила справжня бурштинова лихоманка. Щомісяця лише звичайні копачі отримують 3 – 5 тисяч доларів. Загальний грошовий обіг у цьому бізнесі вимірюється десятками мільйонів.

За Порошенка з бурштиновою мафією нібито і боролися, але чорний бізнес лише розростався приносячи шалені прибутки тим, хто за ним стоїть.



Щомісяця копачі отримують 3 – 5 тисяч доларів / Скриншот з відео

Урегулювання видобутку

Після виборів новий президент Володимир Зеленський теж взявся за бурштинову мафію, навіть звільнив з десяток місцевих чиновників та правоохоронців за бездіяльність.

Пізніше він підписав окремий законопроєкт, який мав би урегулювати видобуток бурштину. В документі прописано, що придбати ділянку, на якій можна видобувати "сонячний камінь" – може кожен. Проте треба виграти аукціон та сплачувати податки, а ціни на ньому стартують від мільйона гривень.

До теми Легалізація видобутку бурштину: Зеленський підписав закон

У соцмережах продовжують з'являтися відео так званих трофеїв, якими хизуються ділки. Щодня вимивати бурштин виходять тисячі місцевих мешканців в різних регіонах країни. Хоча офіційно працюють лише декілька комунальних підприємств. До державної скарбниці потрапляє лише малий відсоток того, що може приносити ця індустрія.



Щодня вимивати бурштин виходять тисячі місцевих мешканців / Скриншот з відео

Ситуація в Польщі

У сусідній Польщі бурштин добувають прозоро – це наповнює бюджет чималими коштами.

У Польщі є фіксована ставка ренти за кожен кілограм. Тобто виробник сплачує певну фіксовану суму – вона не залежить від ринкової вартості, тож у виробника немає мотивацій до незаконних дій,

– розповів економіст Богдан Прохоров.

Однак чи змінить щось підписаний президентом закон в українських корупційних реаліях – покаже лише час.

Незаконний видобуток бурштину в Україні: дивіться відео

Що відомо про незаконний видобуток бурштину в Україні