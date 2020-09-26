Бурштинова мафія: чи запрацюють в Україні нові правила видобування каменю
Щороку так звані чорні ділки незаконно видобувають і продають за кордон тонни бурштину. Через це держава втрачає сотні мільйонів гривень.
Однак так зване чорне ремесло досі триває і потребує урегулювання на законодавчому рівні. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.
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На Рівненщині силовики влаштували облаву на нелегальних видобувачів бурштину. Вони конфіскували з 2 десятки кілограмів "сонячного каменю".
Силовики конфіскували з 2 десятки кілограмів бурштину / Фото СБУ
Ексголова Рівненської обласної ради Володимир Ковальчук зазначив, що у незаконних копачів повилучали мотопомпи.
Бурштинова лихоманка в Україні
Про те, що нелегально в країні видобувають камінь майже в промислових масштабах, заговорили ще за часів п'ятого президента Петра Порошенка. Декілька регіонів України охопила справжня бурштинова лихоманка. Щомісяця лише звичайні копачі отримують 3 – 5 тисяч доларів. Загальний грошовий обіг у цьому бізнесі вимірюється десятками мільйонів.
За Порошенка з бурштиновою мафією нібито і боролися, але чорний бізнес лише розростався приносячи шалені прибутки тим, хто за ним стоїть.
Щомісяця копачі отримують 3 – 5 тисяч доларів / Скриншот з відео
Урегулювання видобутку
Після виборів новий президент Володимир Зеленський теж взявся за бурштинову мафію, навіть звільнив з десяток місцевих чиновників та правоохоронців за бездіяльність.
Пізніше він підписав окремий законопроєкт, який мав би урегулювати видобуток бурштину. В документі прописано, що придбати ділянку, на якій можна видобувати "сонячний камінь" – може кожен. Проте треба виграти аукціон та сплачувати податки, а ціни на ньому стартують від мільйона гривень.
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У соцмережах продовжують з'являтися відео так званих трофеїв, якими хизуються ділки. Щодня вимивати бурштин виходять тисячі місцевих мешканців в різних регіонах країни. Хоча офіційно працюють лише декілька комунальних підприємств. До державної скарбниці потрапляє лише малий відсоток того, що може приносити ця індустрія.
Щодня вимивати бурштин виходять тисячі місцевих мешканців / Скриншот з відео
Ситуація в Польщі
У сусідній Польщі бурштин добувають прозоро – це наповнює бюджет чималими коштами.
У Польщі є фіксована ставка ренти за кожен кілограм. Тобто виробник сплачує певну фіксовану суму – вона не залежить від ринкової вартості, тож у виробника немає мотивацій до незаконних дій,
– розповів економіст Богдан Прохоров.
Однак чи змінить щось підписаний президентом закон в українських корупційних реаліях – покаже лише час.
Незаконний видобуток бурштину в Україні: дивіться відео
Що відомо про незаконний видобуток бурштину в Україні
- Через незаконний видобуток бурштину Україна втрачає мільярди гривень.
- Найбільше бурштин видобувають у Волинській, Житомирській та Рівненській областях.
- За останні 5 років генпрокуратура затримала десятки людей у "бурштинових справах".
- Стихійні копачі пошкодили понад 6,2 тисячі гектарів земель лісового фонду та понад тисячу гектарів земель сільськогосподарського призначення.