Маємо право атакувати всі легковики, – "Флеш" відповів на закиди щодо нової реклами Fire Point

Окупантів обурила нова реклама компанії Fire Point. У ній показаний запуск безпілотників з вантажівки.

Z-блогери одноголосно пишуть, про те, що відтепер росіяни мають законне право атакувати усі українські вантажівки. Про це розповів радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Як "Флеш" прокоментував погрози ворога?

"Флеш" зауважив, що логіка ворога грає проти нього. Адже відповідно до неї Україна має право завдавати ударів усі російські легкові автомобілі.

За такою російською логікою, ми маємо право атакувати всі легкові автомобілі, тому що в рекламі з них запускали "Шахед",

– пояснив Бескрестнов.

Нагадаємо, що нещодавно з'явилася реклама компанії Fire Point. У ній показано запуск дронів FP-1 та ів FP-2 з вантажної платформи фури. Це хороший спосіб різко масштабувати удари дронами по Росії.

Зазвичай пуски таких дронів відбувалися на спеціальних пускових майданчиках. Спочатку безпілотники треба привезти в розібраному вигляді, потім скласти, поставити бойову частину, налаштувати. Після чого запустити, розібрати рампи / катапульти, скласти суміжне обладнання і вчасно поїхати. Відповідно це займає чималий час. Кожна додаткова секунда такої роботи – це додатковий ризик бути виявленим і ураженим. Противник залучає значний ресурс для того, щоб підловити українські групи в момент рогортання – до того, як дрони полетять. У випадку з фурами – фактично відсутнє плече "розгортання – згортання".

"Просто приїхав, зняв тент, виставив платформу з уже готовими до запуску дронами, провів запуск, поїхав", – пояснив мілітарно-інформаційний портал In Factum.

До слова, журналісти CNN побували на передовій і побачили, як українські військові дедалі частіше знищують ворога за допомогою роботизованих систем. У своєму репортажі вони зазначили, що виживання на сучасному полі бою дедалі більше залежить від технологій та винахідливості.