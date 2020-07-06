Криза російському депутату не страшна – він зайнятий імплементацією обнулення в повсякденній реальності.

В трилогии "Матрица", которую нынешние студенты относят уже к классическим, старым фильмам, после своих первых побед Нео сталкивается с улучшенной версией агентов компьютерной системы, контролирующей человечество, и говорит им саркастически: "Да вас перепаяли!"

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И только что адаптировавшиеся к выживанию соратники героя вынуждены продолжить борьбу за существование на новом уровне сложности. Нынешней осенью ничего не подозревающих россиян может ожидать нечто подобное.

100 законов ради Путина

Зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов заявил в эфире "Эха Москвы" о том, что после принятия новой редакции Конституции российским парламентариям предстоит тяжкий труд. Вдумайтесь только: чтобы согласовать 206 поправок с действующим законодательством, парламентариям придется принять более 100 новых законов, а также свыше 600 подзаконных актов. Ударники законотворческого труда готовы выполнить основную часть этой титанической задачи уже в осеннюю сессию, а потом, до очередных выборов в Госдуму, думать, как принятое сочетается с уже действующими российскими законами. Никогда прежде в истории российского парламента новые законы не принимались с такой космической скоростью при полном единомыслии депутатов и отсутствии малейшего намека на дискуссию.

Героям эпохи Бориса Грызлова, оставшимся в далеком прошлом, вместе с агентом Смитом из "Матрицы" остается лишь кусать локти от зависти.

С одной стороны, можно порадоваться за парламентариев, которые в отличие от большинства россиян, но наравне с сотрудниками "Росгвардии" на ближайшее будущее надежно трудоустроены. Кризис российскому депутату не страшен – он занят имплементацией обнуления в повседневную реальность.

Возможно, думцам даже придется самоизолироваться в здании на Охотном ряду на несколько месяцев – в случае второй волны коронавируса и неподъемной кипы законопроектов.

Запрещать – не строить

Но, с другой стороны, межгалактические планы Госдумы любого человека, жившего в России в течение последних 15 лет, должны серьезно пугать. Кажется, что к 2020 году у нас уже есть законы на все случаи жизни, причем практически всегда под законами понимается система запретов, в идеале – с уголовным наказанием. Конечно, никто не в состоянии все эти законы выполнять, что было хорошо видно хотя бы на примере "блокировки" Telegram, над чем в голос смеялись все айтишники. Но смехотворность невыполнимых запретов компенсируется для властей возможностью наказать при желании любого. И вот теперь этот "законотворческий стиль" будет выведен на новый уровень интенсивности.

206 поправок в Конституцию, среди которых уже легендарные меры по спасению русского языка, животных и традиционного брака, должны обрести зримые законные очертания, причем кто-то – например, за недостаточный уровень любви к родному языку – сядет.

Вспомните, что происходило недавно, скажем, в Татарстане в связи с отменой обязательных уроков татарского, и вы догадаетесь, какой запретительный законопроект смогут принять осенью депутаты.

Многим кажется, что запрещать уже нечего, ведь все запрещено. Но это ошибка, связанная с недооценкой "народных избранников".

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Придумать можно массу интересных вещей. Вот председатель "Союза женщин России" Екатерина Лахова, бывший депутат и член Генсовета "Единой России", взорвала интернет заявлением, что мороженое радужной расцветки может развращать наших детей, и сравнила радугу со свастикой.

И ведь это только начало.

Источник: Новая газета