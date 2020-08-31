Румунія – одна з найслабших країн ЄС за економічним розвитком. Наскільки відрізняються зарплати, пенсії та ВВП в Румунії та Україні?

Попри те, що Румунія – сусідка України, нас мало що пов’язує. Країни не є важливими торговельними партнерами, а українці не їдуть туди на заробітки. Проте Румунія – це член Євросоюзу, і в теорії вона б могла стати важливішим торговельним партнером України та ще одним пунктом призначення для заробітчан.

Чи справді Румунія відповідає стандартам ЄС та наскільки відрізняються зарплати та пенсії від українських, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Рівень життя в Румунії

Зарплати

У 2020 мінімальна зарплата в Румунії – 2 230 румунських лей. Це трохи більше 14 900 гривень чи 543 долари. Для порівняння в Україні мінімальна зарплата з 1 вересня становитиме 5 000 гривень. Тож мінімальні виплати в Україні втричі нижчі.

Середня зарплата румунів у червні становила майже 5 400 румунських лей, за даними національної статистики. Це понад 36 тисяч українських гривень або понад 1 300 доларів. Середня зарплата в Україні в липні склала 11 579 гривень, за даними Держстату. Та зауважимо, що значна частка української економіки знаходиться в тіні, тож середні зарплати можуть бути іншими.



Румунський лей / Фото fox8.com

Пенсії

Мінімальна пенсія в Румунії за віком становить 704 леї. Це 4 700 гривень або 172 долари. В Україні мінімальна пенсія становить 1 712 гривень, що майже втричі менше.

А от розрив у розмірі середньої пенсії менш суттєвий. У Румунії вона становить 1 247 лей, тобто понад 8 300 гривень чи 305 доларів. Українська середня пенсія – 3 354 гривні.

В Україні чоловіки та жінки виходитимуть на пенсії однаково – в 60 років. Наразі чоловіки виходять в 60, а жінки в 59 років і 6 місяців. У Румунії пенсіонерами стають пізніше. У 2020 жінки виходять у 61 рік, а чоловіки у 65. До 2030 жінки виходитимуть на пенсії у 63.

Те, що румуни пізніше виходять на пенсію цілком виправдано, адже їх очікувана тривалість життя відчутно вища. Очікувана тривалість життя в Україні – 72,5 роки, а в Румунії – 76,1.

ВВП на душу населення

ВВП на душу населення – один з показників, який показує рівень життя. В Румунії за 2019 рік ВВП на душу населення становив 12 483 долари, а в Україні – 3 660 доларів.

Хоча за іншим показником, ВВП на душу населення на основі паритету купівельної спроможності, різниця не настільки разюча – 9 775 доларів в України проти 27 998 доларів у Румунії.

Зважаючи на показники, які ми описали в матеріалі, доходи румунів в рази вищі, ніж в українців. Проте як на європейську країну, Румунія все ще пасе задніх. Лише у Болгарії нижчий показник ВВП на душу населення серед країн ЄС.

Економіка Румунії

ВВП

У 2019 номінальний ВВП Румунії становив 243,7 мільярда доларів, а України – 153,78 мільярда доларів. Тож економіка Україна менш потужна ніж економіка Румунії при тому, що населення в нашій країні вдвічі більше.

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Імпорт / експорт

Румунія більше імпортує ніж експортує. Країна є регіональним лідером у сфері ІТ та виробництві автомобілів, яке складає основу експорту. Абсолютна більшість торгових партнерів Румунії – це країни ЄС, серед яких чільні місця займають Німеччина та Італія.



Машинобудування в Румунії / Фото Wieck

Як Румунія обігнала Україну

Хоч Румунія і нечасто асоціюється з розвиненою країною, вступ у ЄС дозволив їй наростити відрив у розвитку з Україною, про що свідчать останні економічні показники. Ще 20 років тому, середній дохід румуна становив всього лиш 26% від середнього доходу в ЄС. Але у 2017 цей показник досяг 63%, про що свідчать дані Світового банку.

Румунія вступила в ЄС у 2007 році і відтоді отримувала фінансову допомогу від ЄС, МВФ та інших організацій. Після кризи 2008 Румунія отримала 26 мільярдів доларів фінансування від МВФ та ЄС. У 2011 долучився ще й Світовий банк, разом з МВФ та ЄС надавши 6,6 мільярда доларів.

Тож підвищити рівень життя в Румунії дозволив саме вступ в ЄС, який відкрив для країни фінансову підтримку під час криз та величезний ринок збуту товарів.

Румунія розвивається. У 2015 країна посіла перше місце в Європі за темпами росту. А у 2017 ріст ВВП сягнув 7,1%, що є високим показником. Але цього недостатньо, в країні і досі є низка проблем, які тримають її на останніх місцях у рейтингах країн ЄС. Це зокрема:

старіння населення;

еміграція кваліфікованої робочої сили;

значне ухилення від сплати податків;

слабка медична система;

агресивне послаблення фіскального пакету;

неефективні політичні та економічні інститути.

Зарплати румунів та рівень життя – одні з найнижчих у Європі, що змушує населення емігрувати в більш розвинені країни ЄС. Як повідомляє Deutsche Welle, 20% румунів живуть та працюють за кордоном. Тож навіть досягнувши рівня розвитку Румунії, Україна за показниками відставатиме від європейських стандартів.

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