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Зарплата міністра освіти: названа суму, яку Гриневич заробила за 2017 рік

11:36, сьогодні 615 Читать новость на русском
Гриневич заробила понад півмільйона за 2017 рік
Гриневич заробила понад півмільйона за 2017 рік / Фото з відкритих джерел

За минулий 2017 рік заробітна плата міністра освіти і науки Лілії Гриневич становила 533 тисячі 613 гривень, з них премія – 9 тисяч гривень.

Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на відповідь Міністерства освіти на запит журналістів.

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Зазначається, що зі загальної суми зарплати глави відомства оклад становив 136 тисяч 505 гривень; премія – 9 тисяч гривень; надбавка за вислугу років – 29 тисяч 748 гривень; надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 20 тисяч 475 гривень; надбавка за інтенсивність праці – 134 тисячі 105 гривень; відрядження – 93 тисячі 629 гривень; відпускні – 20 тисяч 553 гривні; допомога у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності – 9 тисяч 321 гривня; матеріальна допомога на оздоровлення – 39 тисяч 80 гривень; матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань – 39 тисяч 988 гривень; індексація – 1204 гривні.

Так, з нарахованої Гриневич суми зарплати утримано 104 тисячі 54 гривні податків і зборів.

Нагадаємо, Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявляє, що в 2019 році заробітні плати педагогічним працівникам планують підвищити ще на 25%.

Теги: Новини політики Новини України гроші Освіта Міністерство освіти та науки України Доходи політиків
Джерело: 24 Канал
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