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Зарплата міністра Реви: названа сума, яку він заробив за минулий рік

10:43, сьогодні 3552 Читать новость на русском
Зарплата міністра соціальної політики Андрія Реви за 2017 рік
Зарплата міністра соціальної політики Андрія Реви за 2017 рік / Фото з вільних мереж

За цілий 2017 рік міністр соціальної політики України Андрія Реви отримав зарплату у розмірі 711 тисяч 289 гривень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на отриману від Мінсоцполітики відповідь на журналістський запит.

Згідно з повідомленням, із загальної суми зарплати оклад Реви становив 143 тисячі 697 гривень; премія – 87 тисяч 911 гривень; надбавка за вислугу років (50% окладу) – 71 тисячу 848 гривень; надбавка за роботу з державною таємницею (20% окладу) – 28 тисяч 739 гривень; надбавка за інтенсивність праці (100% окладу) – 143 тисячі 697 гривень.

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Окрім того, на відрядження міністрові було виплачено 93 тисячі 515 гривень; відпускні – 37 тисяч 534 гривні; допомога у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності – 6 тисяч гривень; матеріальна допомога на оздоровлення – 48 тисяч 682 гривні; матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань – 47 тисяч 965 гривень; індексація – 1 тисяча 691 гривня.

При цьому утримання із зарплати Реви склали 138 тисяч 701 гривню, з них податок на доходи фізичних осіб – 128 тисяч гривень, військовий збір – 10 тисяч 669 гривень.

Теги: Новини України гроші Новини політики Міністерство соціальної політики Доходи кандидатів
Джерело: 24 Канал
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