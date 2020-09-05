Заручник окупантів у Донецькому СІЗО порізав вени через тортури
Григорій Сінченко, якого бойовики захопили у полон, через тортури у Донецькому слідчому ізоляторі порізав собі вени. Наразі український патріот перебуває у лікарні.
Бойовики жорстоко знущалися над полоненим Сінченком, розповіла його мати Тетяна Гулевська, пише Укрінформ.
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Його по-звірячому били, вимагаючи відмовитися від нашого адвоката і підписатися під того, якого вони хочуть. Гриша порізав вени і кров'ю в камері написав протест проти тортур,
– розповіла жінка.
Сінченко наразі перебуває у лікарні при СІЗО, в окремій камері. За словами його матері, Григорій розповів, що до тортур і побиття причетний слідчий Станіслав Кошевий.
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Сінченко у полоні бойовиків: що відомо
- 25-річного Григорія Сінченка заарештували в окупованому Донецьку 2 грудня 2016 року.
- Його звинуватили у партизанській діяльності, а також незаконному зберіганні зброї, підривах вишки мобільного оператора "Фенікс".
- За словами матері, її сина катували електрострумом, підвішували до стелі за викручені руки, душили та били так, що розірвалася легеня.
- У грудні 2017 року Сінченко у межах обміну полоненими повернувся додому.
- Однак у жовтні 2019 року чоловіка знову затримали "спецслужби ДНР".
- А 21 травня 2020 року він втік з полону, однак не зміг вибратися з Донецька.
- Наприкінці червня бойовики спіймали його вже втретє.