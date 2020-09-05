Григорій Сінченко, якого бойовики захопили у полон, через тортури у Донецькому слідчому ізоляторі порізав собі вени. Наразі український патріот перебуває у лікарні.

Бойовики жорстоко знущалися над полоненим Сінченком, розповіла його мати Тетяна Гулевська, пише Укрінформ.

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Його по-звірячому били, вимагаючи відмовитися від нашого адвоката і підписатися під того, якого вони хочуть. Гриша порізав вени і кров'ю в камері написав протест проти тортур,

– розповіла жінка.

Сінченко наразі перебуває у лікарні при СІЗО, в окремій камері. За словами його матері, Григорій розповів, що до тортур і побиття причетний слідчий Станіслав Кошевий.

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