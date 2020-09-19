Співробітника поліції відсторонили після того, як він залишив свою заряджену зброю в літаку, повертаючись з поїздки в США. Чоловік відповідав за охорону глави британської дипломатії Домініка Рааба.

Зброю виявив технічний працівник в кобурі на сидінні літака американської авіакомпанії United Airlines після посадки в лондонському аеропорту. Про це повідомило видання Sky news.

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Повідомляється, що це був напівавтоматичний пістолет Glock 19.



Glock 19 / Фото Sky news

Представник столичної поліції зазначив, що їм відомо про інцидент, який стався під час польоту до Британії в п'ятницю, 18 вересня 2020 року. Вони ставляться до цього питання дуже серйозно.

"Співробітник поліції був звільнений від своїх обов'язків, триває внутрішнє розслідування обставин інциденту", – додав представник поліції.

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Міністр Домінік Рааб відвідував Вашингтон, щоб спробувати розвіяти побоювання свого американського партнера, пов'язані з Brexit.