Заряджений пістолет у літаку: що відомо про інцидент, який стався під час польоту до Британії
Співробітника поліції відсторонили після того, як він залишив свою заряджену зброю в літаку, повертаючись з поїздки в США. Чоловік відповідав за охорону глави британської дипломатії Домініка Рааба.
Зброю виявив технічний працівник в кобурі на сидінні літака американської авіакомпанії United Airlines після посадки в лондонському аеропорту. Про це повідомило видання Sky news.
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Повідомляється, що це був напівавтоматичний пістолет Glock 19.
Glock 19 / Фото Sky news
Представник столичної поліції зазначив, що їм відомо про інцидент, який стався під час польоту до Британії в п'ятницю, 18 вересня 2020 року. Вони ставляться до цього питання дуже серйозно.
"Співробітник поліції був звільнений від своїх обов'язків, триває внутрішнє розслідування обставин інциденту", – додав представник поліції.
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Міністр Домінік Рааб відвідував Вашингтон, щоб спробувати розвіяти побоювання свого американського партнера, пов'язані з Brexit.