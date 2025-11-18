Нардепи заблокували трибуну і відмовляються голосувати за відставку лише Галущенка та Гринчук

У Верховній Раді представники "Європейської солідарності" заблокували трибуну. Через це народні депутати не змогли розглянути питання про звільнення міністрів Германа Галущенка та Світлани Гринчук.

Після блокування трибуни спікер Руслан Стефанчук оголосив перерву та скликав лідерів фракцій. Про це пише 24 Канал із посиланням на засідання Верховної Ради.

Дивіться також Комітет Ради підтримав відставку міністра юстиції Галущенка

Хто та навіщо блокував трибуну у Верховній Раді?

Під час пленарного засідання Верховної Ради народні депутати від "Європейської солідарності" на чолі із Петром Порошенком заблокували трибуну, вимагаючи розгляду питання про відставку всього Кабінету Міністрів. Лідер партії заявив, що його фракція не підтримуватиме голосування за звільнення окремих міністрів, зокрема Галущенка та Гринчук, доки в сесійній залі не поставлять на розгляд питання про відставку уряду в повному складі. За словами Порошенка, під відповідною вимогою вже зібрано понад 50 підписів нардепів.

Через блокування трибуни спікер парламенту Руслан Стефанчук оголосив перерву в роботі та запросив голів фракцій та депутатських груп на консультації. За інформацією народних депутатів, питання про звільнення Галущенка та Гринчук 18 листопада, ймовірно, так і не буде розглянуте. Засідання можуть продовжити після проведення перемовин.

"Європейська солідарність" заблокувала трибуну: дивіться відео

Що відомо про справу Галущенко та Гринчук?