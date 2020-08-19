Верховна Рада 25 серпня збереться на позачергове засідання: що розглянуть
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков скликає народних депутатів на позачергове засідання парламенту, яке відбудеться 25 серпня. На ньому парламентарі мають підвищити мінімальну зарплату й розглянути низку інших питань.
Про скликання позачергового засідання Верховної Ради у своєму телеграмі розповів народний депутат Олексій Гончаренко.
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Які питання розглянуть депутати:
- підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня 2020 року,
- зміни до держбюджету для додаткового фінансування компанії "Укргідроенерго",
- оголошення конкурсу на найкращий ескіз державного герба України,
- ратифікація меморандума між Україною як позичальником і ЄС як кредитором,
- ратифікація фінансової угоди "Європейські дороги України" між Україною і ЄС,
- ратифікація фінансової угоди "Транспортний зв'язок в Україні між Україною й ЄС.
Коротко про роботу Ради:
- Ще з 21 липня 2020 року парламентарі перебувають на канікулах, які почалися в перерві між 3 і 4 сесіями Верховної Ради України 9 скликання.
- Тож чергових засідань парламенту не буде аж до 1 вересня, коли стартує 4 сесія. Тому для схвалення важливих рішень варто скликати позачергове засідання.
- Спершу була й ідея про скликання депутатів на позачергове засідання 24 серпня. Втім воно мало б бути не робочим, а святковим – до річниці Незалежності України.