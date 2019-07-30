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      Засновник клініки "Борис" став радником президента Зеленського

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      Михайло Радуцький – 2015, радник голови КМДА Віталія Кличка
      Михайло Радуцький – 2015, радник голови КМДА Віталія Кличка / КМДА

      Президент України Володимир Зеленський призначив ще одного позаштатного радника від 30 липня 2019 року. Мовиться про засновника мережі приватних клінік "Борис" Михайла Радуцького – відомого також як претендента на посаду міністра охорони здоров'я.

      Указ президента 564/2019 вже оприлюднили на сайті глави держави. Михайло Радуцький балотувався до Верховної Ради від партії "Слуга народу" під номером 18, а отже – буде народним депутатом України.

      Читайте також: Зеленський призначив гендиректора телеканалу СТБ своїм позаштатним радником

      Михайло Радуцький – це український підприємець, засновник та співвласник мережі приватних клінік "Борис". У команді Зеленського його вважають експертом з питань реформи медицини.

      У виборчому штабі політичної сили, що формуватиме монобільшість у новообраному парламенті та, відповідно, новий український уряд, Радуцького називали як ймовірного кандидата на посаду міністра охорони здоров'я.

      За словами самого підприємця, він вирішив іти в політику, щоб "капіталізувати країну". 

      Радуцький
      Зеленський вітається з Радуцьким на з'їзді "Слуги народу"

      Цікаво, що Михайло Радуцький вже має досвід співпраці із високопосадовцями. Зокрема, у 2014-2015 роках він працював заступником голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка, а з 2015 року був його радником.

      Про всі призначення Володимира Зеленського – читайте за посиланням.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Призначення Зеленського
      Джерело: 24 канал
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