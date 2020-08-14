На засновника телеграм-каналу NEXTA, що висвітлює події у Білорусі, завели кримінальну справу
Влада Білорусі завела кримінальну справу на засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Степана Путила. Саме його телеграм-канал є незалежним від Лукашенка висвітлює головні події у Білорусі.
За попередньою інформацією, Путилу загрожує позбавлення волі до 15 років. Про це повідомили у телеграм-каналі "Наша Нiва".
Важливо Масові сутички у Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео
На сторінці NEXTA у телеграмі підтвердили цю інформацію та оприлюднили документ, на якому видно, що Путилу оголосили у розшук.
На засновника NEXTA завели кримінальну справу – до 15 років позбавлення волі. Якщо випадково зустрінете полковника Свирида на вулиці – передавайте йому від нас "Привіт!". Форма "Привіту" – на ваш розсуд,
– мовиться у повідомленні.
Актуально Ізолятори переповнені: на ранок шостого дня протестів відпустили понад 2 тисячі білорусів
Що відомо про телеграм-канал NEXTA та його засновників
- Свою діяльність телеграм-канал NEXTA розпочав ще у 2015 році на базі однойменного ютуб-каналу. Його почав вести 17-річний Степан Путило.
- Наразі Степан перебуває у Польщі, куди він "евакуювався". Річ у тім, що раніше до нього додому вдерлися силовики та влаштували обшуки. Причиною є "образ у бік Лукашенка".
- Разом зі Степаном висвітленням подій займається Роман Протасевич, який є головним редактором NEXTA.
- Хлопці поділяють думку, що Крим – це українська територія, а очільника Росії Володимира Путіна вони називають злочинцем.
- Наразі телеграм-канал NEXTA є найпопулярнішим незалежним джерелом інформації у Білорусі, адже усі інші ЗМІ контролюються владою. Станом на 14 серпня кількість підписників наближається до двох мільйонів.
Як пройшли 5 і 6 день протестів у Білорусі – дивіться відео: