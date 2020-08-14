Влада Білорусі завела кримінальну справу на засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Степана Путила. Саме його телеграм-канал є незалежним від Лукашенка висвітлює головні події у Білорусі.

За попередньою інформацією, Путилу загрожує позбавлення волі до 15 років. Про це повідомили у телеграм-каналі "Наша Нiва".

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На сторінці NEXTA у телеграмі підтвердили цю інформацію та оприлюднили документ, на якому видно, що Путилу оголосили у розшук.

На засновника NEXTA завели кримінальну справу – до 15 років позбавлення волі. Якщо випадково зустрінете полковника Свирида на вулиці – передавайте йому від нас "Привіт!". Форма "Привіту" – на ваш розсуд,

– мовиться у повідомленні.

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Що відомо про телеграм-канал NEXTA та його засновників

Свою діяльність телеграм-канал NEXTA розпочав ще у 2015 році на базі однойменного ютуб-каналу. Його почав вести 17-річний Степан Путило.

на базі однойменного ютуб-каналу. Його Наразі Степан перебуває у Польщі, куди він "евакуювався". Річ у тім, що раніше до нього додому вдерлися силовики та влаштували обшуки. Причиною є "образ у бік Лукашенка".

Річ у тім, що раніше та влаштували обшуки. Причиною є "образ у бік Лукашенка". Разом зі Степаном висвітленням подій займається Роман Протасевич , який є головним редактором NEXTA.

, який Хлопці поділяють думку, що Крим – це українська територія , а очільника Росії Володимира Путіна вони називають злочинцем.

, а очільника Росії Володимира Наразі телеграм-канал NEXTA є найпопулярнішим незалежним джерелом інформації у Білорусі, адже усі інші ЗМІ контролюються владою. Станом на 14 серпня кількість підписників наближається до двох мільйонів.

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