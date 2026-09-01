Навіть не тисячу гривень: яку суму застави вже внесли за Ірину Мудру

Вищий антикорупційний суд визначив для Ірини Мудрої заставу у розмірі 20 мільйонів гривень. Водночас станом на 1 вересня всієї суми за неї не внесли.

Про це пише hromadske.

Скільки застави внесли за Мудру?

Захисник зазначив, що йому невідомо, хто саме вніс кошти. Водночас ще 25 серпня український актор, продюсер і громадський діяч Григорій Гришкан повідомив, що перерахував 666 гривень у рахунок застави за Мудру. Аналогічну суму він раніше вносив за колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака.

Інший адвокат Мудрої, Артем Крикун-Труш, заявив, що потенційні заставодавці можуть побоюватися негативної уваги з боку медіа.

Завдяки медійній активності сторони обвинувачення та деяких антикорупційних організацій ми перевернули з ніг на голову принцип інституту застави. Я впевнений, що багато людей, які мають абсолютно білі кошти, й бажають внести (заставу, – 24 Канал) розуміють, що вони будуть піддані медійній атаці через тільки сам факт того, що вони внесли кошти на заставу,

– сказав адвокат.

Захисник також розповів про стан Ірини Мудрої. За його словами, напередодні вона перебувала на стаціонарному лікуванні у гінекологічному відділенні, однак деталі він не може розголошувати через лікарську таємницю.

Адвокат стверджує, що перебування в СІЗО негативно позначається на її самопочутті.

В умовах тих, в яких вона зараз перебуває, адекватного медичного забезпечення немає. На фоні стресу, тиску й всього іншого, звісно, що стан погіршується,

– сказав Крикун-Труш.

Нагадаємо, прокурор САП заявив, що Ірина Мудра може володіти активами на понад 250 мільйонів гривень. За його словами, йдеться про цінні папери, прикраси, транспортні засоби, нерухомість та майнові права.

Саме тому обвинувачення просило для Мудрої заставу у 150 мільйонів гривень. Серед її майна є квартира площею понад 57 квадратних метрів вартістю більш як 8 мільйонів гривень, паркомісце та об'єкт незавершеного будівництва.

Також слідство виявило дорогі прикраси, зокрема каблучку з діамантами та браслет Cartier, частина яких, за версією обвинувачення, не була задекларована.